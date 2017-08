Un colectivo de mujeres musulmanas convoca una concentración en Bilbo

En el comunicado en el que anuncian la concentración, el colectivo Mujeres Musulmanas Independientes explica que los atentados de Catalunya «han marcado un antes y un después en nuestras vidas. Muchas personas nos hemos sentido afectadas por ello».

Sin embargo, «aparte de llanto y dolor, hemos percibido también odio y rechazo. Como mujeres árabes y musulmanas hemos visto como se disparaba una cifra drástica de comentarios xenófobos, racistas e islamófobos por parte de gente pero también por parte de periodistas que transmitían en directo».

Además, «en las redes se han producido reacciones de rechazo hacia nuestra comunidad, así como amenazas constantes y daños físicos, verbales y públicos hacia mezquitas y propiedades, y nosotras lo hemos sufrido en nuestra piel».

Por ello, estas mujeres musulmanas «queremos levantarnos para hacer viral nuestro mensaje, para hacer saber que ningún crimen terrorista tiene justificación; para que se escuche que nosotras también estamos rotas por dentro, para gritar que no tenemos miedo y sobre todo para unirnos y hacerles saber que no nos harán odiarnos, seamos personas árabes, musulmanas, cristianas, creyentes o no, seamos vascas, catalanas o españolas».

«Durante siglos hemos convivido pacíficamente pero lamentablemente unos cuantos irracionales criminales nos han regalado miedo para que otros semejantes nos vendan seguridad. Queremos manifestar nuestra solidaridad en honor a la humanidad», señala el colectivo.

Para organizar la concentración, este grupo cuenta con el apoyo de las plataformas SOS Racismo Bizkaia, Ongi Etorri Errefuxiatuak y Ahizpatasuna. La cita es el sábado a las 18.00 en las puertas del Ayuntamiento.