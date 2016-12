Bilbao Historiko entregará el grabado que le distingue como «Txirene of the Year 2016» al artista gráfico Tomás Ondarra. Según explican en la nota enviada, Ondarra es «un bilbaino cabal, cargado de reconocimientos internacionales por su trabajo, al que el hecho de tener que residir fuera de esta Villa por motivos profesionales no le impide seguir practicando el bilbaismo a diario».

En este sentido, resaltan sus libros ‘De Bilbao de toda la vida’, ‘De Bilbao, ¡Ahivalahostia!’ y ‘¿Dónde está Patxi en Bilbao?’.

La entrega del «Txirene of the Year 2016» a Tomás Ondarra será a las 12.00h del mediodía del miércoles 28 de diciembre, festividad de los ‘Santos Inocentes’, en la Plaza de Unamuno, en un acto abierto al público.