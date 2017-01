Trabajadores denuncian deficiencias en la contrata de jardinería de Bilbo

Los trabajadores de la contrata de jardinería del Ayuntamiento de Bilbo consideran muy grave que, a pesar del tiempo que ha tenido la UTE Urbaser-Cycasa Canteras y Construcciones para preparar su incorporación al servicio, no esté cumpliendo con lo estipulado en la oferta que presentaron. La empresa se hizo hace un año con el contrato para la conservación de las zonas verdes de la villa, que ascieden a 27,2 millones de euros para los próximos cuatro ejercicios.

Al aprobarse el 2 de diciembre de 2015 la adjudicación, el Gobierno Aburto destacó todos los medios mecánicos y labores que iba a implantar esta UTE para cuidar de parques y jardines. Acababa así un periodo de interinidad después de que la anterior contrata, en manos de FCC, en una situación sin precedentes en el Consistorio bilbaino, renunciase a mediados de 2014 a una prórroga de dos años, al defender que no le era rentable. Los responsables municipales revisaron los costes, redactaron un nuevo concurso y acabaron adjudicándoselo a Urbaser-Cycasa Canteras y Construcciones.

El relevo real en el servicio se produjo el 1 de mayo y es, a partir de ahí, cuando ha quedado en evidencia que lo prometido y lo cumplido no es lo mismo. A pesar de que se prometieron tres camiones nuevos, no hay ninguno y se usa uno subrogado de propiedad municipal. Tampoco hay el camión cisterna que se ofertó y ninguna moto de recogida de excrementos cuando se dijo que se iban a incorporar dos a la flota. La lista de incumplimiento continúa con el dumper que no ha llegado, como dos barredoras y una minicargadora con aperos.

Desde la plantilla se comenta que solo tienen cuatro turismos prometidos, «utilizados por los encargados, vehículos híbridos de gasolina y gas», así como alguna furgoneta eléctrica empleada por el servicio de riego y algún otro vehículo pequeño-. El «incumplimiento», subrayan, es manifiesto ya que los 19 furgones prometidos y los 14 vehículos multiservicios son alquilados, «por tanto, provisionales», advierten.

«El hecho es que tanto los furgones como los vehículos multiservicio actuales son de unas características mucho más bajas y con prestaciones técnicas mucho peores que los que serían los definitivos, existiendo unas condiciones pésimas en lo que se refiere a la capacidad y modalidad», explican, aclarando que eso afecta a la seguridad de los propios vehículos y las condiciones en que trabajan los jardineros. Alertan de que el Ayuntamiento debe calcular los medios que han faltado a partir del tercer mes de servicio efectivo para descontarlo de la factura mensual que abona a la UTE.

Menos plantilla

No quedan ahí las advertencias a los responsables del Consistorio bilbaino, al informarles de que Urbaser-Cycasa Canteras y Construcciones no ha cubierto todos los puestos de trabajo que prometió en su oferta. Según se especificó, el equipo mínimo «basico» de personal era de 115 personas y, según denuncian, faltan, además de que algunas de las contrataciones que se han hecho para periodos especiales, como Aste Nagusia, no han cumplido con la oferta presentada.

A la vista de la información de la que disponen, instan a los grupos municipales a que estudien el caso, en especial al equipo de gobierno al entender que existe un fraude.

Hace un año, precisamente, EH Bildu denunció que operarios y maquinaria de Urbaser, contratados para realizar el mantenimiento de los taludes y el mobiliario urbano de Bilbo, habían sido desplazados a Gasteiz para realizar tareas allí. Fue la propia sección sindical de Urbaser la que informó a los ediles soberanistas de que «la empresa derivó a dos trabajadores y un camión contratados para Bilbo a Gasteiz para que trabajaran allí. Los llevó vestidos con el uniforme que utilizan en Bilbo y en un horario en el que deberían estar dando servicio en la capital vizcaina».

Entonces, EH Bildu preguntó las medidas que iba a adoptar el Gobierno municipal para que la UTE en la que participaba Urbaser con Cycasa cumpliera con lo estipulado en el nuevo contrato de jardinería, viendo los antecedentes de ese caso.