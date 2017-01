La oposición fuerza al Gobierno Aburto a rectificar el veto a una moción de EH Bildu

Revuelo en el Ayuntamiento de Bilbo después de que el equipo de gobierno PNV-PSE no permitiera ayer que en la próxima sesión plenaria se debatiese una iniciativa de EH Bildu para bonificar a las perceptores de ayudas sociales en las tarifas de las instalaciones deportivas municipales. Ante el veto del Gobierno Aburto a la propuesta soberanista, la coalición, Udalberri y Goazen Bilbao habían decidido como protesta retirar todas sus mociones y ausentarse del Pleno de la próxima semana.



En rueda de prensa ofrecida hoy la portavoz de EH Bildu, Aitziber Ibaibarriaga, ha considerado lo sucedido en la comisión informativa «una grave injerencia» por parte del Gobierno municipal tratando de condicionar el debate del máximo órgano del Ayuntamiento. «No puede ser que el Gobierno pueda decidir que temas le son más cómodos para su debate», ha señalado Ibaibarriaga en una comparecencia de todos los ediles de EH Bildu, Udalberri y Goazen Bilbao a la hora de explicar el plante de la mayoría de la oposición. «No podemos dejar pasar que se trata de establecer los asuntos que se presentan al Pleno», ha añadido.



Antes de la rueda de prensa que iban a ofrecer, el equipo de gobierno se ha reunido con estos tres grupos y ha rectificado ofreciendo a EH Bildu la posibilidad de que la moción sobre Bilbao Kirolak sea presentada en la sesión como moción de urgencia. La oposición ha aceptado pero ha anunciado que estarán atentos y esperan que una situación como esta no se vuelva a repetir.



«No vamos a aceptar que no se respete la autonomía de cada grupo a la hora de formular una u otra iniciativa», ha manifestado Samir Lahdou, portavoz de Goazen. Asu vez, Carmen Muñoz, de Udalberri, no ha ocultado la «indignación» que les ha causado el veto del PNV y PSE a las propuestas de la oposición, que ha dicho «distancian» a la institución local de las cuestiones que preocupan a la ciudadanía.



A la conclusión de la comparecencia de la oposición, en declaraciones a los medios, el jeltzale Mikel Alvarez ha considerado de «desmesurado» el plante de la mayoría de la oposición. Ha explicado que rechazaron la moción de EH Bildu al entender que el asunto debía de tratarse en el consejo de administración de Bilbao Kirolak. Estima el Gobierno municipal que es el foro donde debe tratarse.



Por ello, ha anunciado que aceptarán la urgencia de la moción que presente EH Bildu pero también ha avanzado que el Gobierno municipal la enmendará. Su pretensión es que la iniciativa soberanista se trata en el consejo de Bilbao Kirolak. Respecto a si aceptarán o no la proposición, Álvarez no se ha pronunciado, apostillando que en diciembre en ese foro se aprobó una bonificación para las familias monoparentales.