EH Bildu propone que la Diputación integre las residencias municipales en el IFAS

Representantes de EH Bildu de las 15 localidades de Bizkaia que disponen de una residencia municipal se han reunido este viernes con la parlamentaria de EH Bildu Jasone Agirre, y el portavoz de la coalición soberanista en las Juntas Generales de Bizkaia, Josu Unanue, para presentar su propuesta a la Diputación, que, según han recordado, tiene «la responsabilidad directa sobre las residencias municipales».

Agirre ha señalado que «es obligación y responsabilidad tanto de la sociedad como de las instituciones que la representan cuidar y proteger a las personas» y ha recordado que la Ley de Servicios Sociales, aprobada hace ocho años «reconoce como un derecho universal y subjetivo el derecho a los servicios sociales», pero «hoy es el día que estamos viendo que no se cumple esa ley, porque tanto diputaciones como Gobierno vasco no tienen como prioritario el tema de los servicios sociales y, además, no lo han sabido gestionar».

«Nos hacen creer que vivimos en un oasis vasco, sobre todo en Bizkaia, se jactan de su buena gestión, pero, como vemos en el tema de las residencias mayores, la realidad es otra», ha criticado, para afirmar que si los responsables institucionales «pusieran el mismo empeño que ponen en el soterramiento del TAV en Bilbao en que se cumpla la Ley de Servicios Sociales hoy no estaríamos hablando aquí del caos en las residencias ni de la mala atención que se presta».

Por su parte, Josu Unanue ha recordado que la Ley de Servicios Sociales «decía claramente que había que hacer un reparto de competencias y aclarar cuáles eran las competencias municipales y cuáles de la Diputación» en relación a las residencias municipales para personas mayores dependientes, «que es competencia clara de la Diputación».