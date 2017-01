Valverde decidirá el sábado si cuenta con Yeray, San José y Vesga

En el caso de Yeray, Valverde ha señalado en la rueda de prensa previa al partido que el central «está claro que está bien» y «desde el punto de vista anímico, muy bien», si bien aún «se le nota que ha sido una operación importante» que le ha mantenido de baja tres semanas y, además, con «emociones importantes».

«Mañana veremos. Cuando está entrenando le tratamos como si no hubiera pasado nada. Le veo con muy buena disposición y tampoco ha sido tanto tiempo parado. No sé si el domingo o la semana siguiente, pero está próximo a volver», ha apuntado.

Por otro lado, ni San José ni Vesga han participado en el entrenamiento de este viernes en Lezama, el navarro por «unas molestias en la espalda que ya tuvo» anteriormente y el alavés debido a un dolor en una de sus rodillas.

«Esperaremos a mañana a ver si pueden entrenar y en función de eso decidiremos», ha añadido Valverde, quien ya conoce que no podrá contar con Aritz Aduriz ni Beñat Etxebarria después de que el Comité de Apelación desestimara ayer los recursos del Athletic por las amarillas que vieron en Leganés.

También ha confirmado el técnico que será baja Sabin Merino. El delantero viajará el lunes a Múnich para ser examinado de sus molestias en el pubis, de las que podría ser operado en la capital bávara.

«Está con la cabeza pensando en las molestias que tiene y no voy a contar con él porque no está bien. Entrena de aquella manera y por eso, y porque Aduriz no está, es la razón de que Villalibre esté con nosotros», ha anunciado.

Asimismo, Valverde ha comentado que el Athletic sigue trabajando para lograr el regreso del portero Alex Remiro, cedido en el Levante, con el fin de cubrir la baja de Kepa Arrizabalaga.

«Estamos a la expectativa. Si podemos recuperar a Remiro, lo haremos. Lo estamos intentando. Tengo la sensación de que al final lo podremos arreglar, pero es solo una sensación», ha dicho.

Valverde también se ha referido a la situación de Ager Aketxe, de baja desde mayo del pasado año por una grave lesión de rodilla, volvió a pasar por el quirófano el 29 de diciembre para solucionar unas molestias en esa articulación de la pierna derecha.

«Tenía ese pequeño problema que no le dejaba entrenar a gusto y lo ha ralentizado. A ver esta semana cómo se encuentra. Si tiene que estar con nosotros, estará, y si podemos pensar que le puede venir bien salir lo valoraremos. Pero depende de cómo se encuentre», ha explicado.