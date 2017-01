Aduriz: «Podemos plantarle cara a cualquier equipo»

Aritz Aduriz ha declarado en Lezama que si el Sporting de Gijón llega este domingo a San Mamés con la «necesidad» apremiante de alcanzar una salvación que tiene ya a cinco puntos, el Athletic Club le recibe con «otra», la de entrar en una zona europea de la que está a dos puntos.

«El Sporting tiene una necesidad y nosotros tenemos otra, al final todos tenemos necesidad», ha dicho tras el entrenamiento de su equipo un Aduriz dispuesto a vivir el domingo «una bonita pelea» sobre el campo con su excompañero Fernando Amorebieta. «Una bonita pelea con Fernando como con todos. Siempre hay bonitas peleas con los centrales, es lo bonito del fútbol y disfruto con eso. Lo que espero es que esa pelea sea favorable para nosotros», ha apuntado.

El ariete donostiarra se ha mostrado «optimista» de cara a la segunda vuelta que se inicia esta próxima jornada, a pesar de que al Athletic le espera un duro calendario fuera de casa. «Soy optimista. Creo que el equipo no ha dado muestras de otra cosa como para no serlo. El equipo da la cara y no porque tengamos rivales más fuertes no voy a serlo. Podemos plantarle cara a cualquier equipo y creo que vamos a hacer una buena segunda vuelta», ha asegurado.

«Somos un equipo que solemos ir progresando, en los últimos años hacemos buenas segundas vueltas y la intención es lo hacer lo mismo, dar cara siempre y salir siempre con la mentalidad de ganar a todos los partidos», ha añadido, aún asumiendo que en la primera vuelta no han «estado igual fuera que en casa». «Fuera tenemos que mejorar mucho y es algo que hay que empezar cuanto antes», ha apuntado.

Ya en lo personal, Aduriz ha desvelado que «después de Navidad» tuvo «algún pequeño problemilla en la caderas, que no tiene ninguna gravedad» pero que le hizo entrenarse a veces apartado de sus compañeros. Aunque ya ha «mejorado bastante» y se ve «en poco tiempo al cien por cien» y «convencido» de estar disponible para recibir este domingo al Sporting.

Esas «molestias» le coincidieron a Aduriz con la baja ante el Atlético de Madrid tras ver una semana antes en Leganés su quinta amarilla de la temporada, una cartulina recurrida por el Athletic sin éxito al entender que no era merecida.

En ese punto, el delantero se ha mostrado muy comprensivo con la labor arbitral, que considera «muy difícil». «Es un trabajo muy difícil. A veces parece una cosa y es otra, y es muy difícil juzgar eso en poco tiempo. Es casa, ves varias repeticiones de una jugada y no sabes todavía lo que ha pasado dentro del campo. Entiendo que haya errores, como tenemos nosotros», ha dicho, destacando también el comportamiento de su equipo en ese sentido.

«Es verdad que en algunas circunstancias no hemos tenido la mejor de las actitudes, pero este equipo, en general, es muy noble. Siempre intenta jugar e intenta ayudar al árbitro. No creo que seamos un equipo que no ayude a los árbitro, al revés, siempre intenta jugar y ayudarles», ha reflexionado.