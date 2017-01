Rock Maratoia Bilborock aretoan

Bilborockeko entsegu lokaletan jardun ohi duten hamar bat talde taula gainera igoko dira larunbatean.

20.00etan hasiko dira kontzertuak eta hurrengo taldeak joko dute: Erruki Barik, Lehen Taldea, Stand For Nothing, Spaghetti & los Western, Los chivatos de Ana Frank, Mirror of Truth, Humanity Baskaf, Zatika eta Fiambre.