Trabajadoras de Residencias de Bizkaia iniciarán este miércoles una huelga de un mes

Las empleadas llevarán a cabo 28 días de huelga que se sumarán a los 75 que ya han secundado a lo largo del pasado año para lograr una mejora de sus condiciones laborales y del servicio que prestan. Esta huelga será, a nivel sectorial, la huelga más larga del conflicto de residencias desde que existe convenio.

Además de la huelga, coincidiendo con el inicio de la huelga, las trabajadoras realizarán una manifestación en Bilbao, que partirá del Teatro Arriaga y concluirá en la Diputación de Bizkaia.

Asimismo, durante todos las jornadas de huelga, una furgoneta recorrerá cada día una comarca de Bizkaia, desde las diez de la mañana a las ocho de la tarde, para «acercar a los pueblos la situación de las trabajadoras».

Un portavoz del sindicato ha señalado que, hasta ahora, no se ha producido «ningún movimiento» de cara a poder encauzar este conflicto laboral. Tras indicar que son muy «poco optimistas» respecto a que se pueda producir a lo largo de esta jornada, ha señalado que temen que la patronal y la Diputación estén actuando con «irresponsabilidad» y no realicen «ningún movimiento» con la intención de «acabar con el convenio». «Si no hay convenio, la desregulación va a ser latente», ha añadido.

En este sentido, ELA ha asegurado que «seguirán en la lucha» porque no tienen «otra opción» y las trabajadoras están dispuestas a continuar con la huelga, hasta que no esté firmado el convenio, con sus cinco reivindicaciones principales que son la jornada de 1.592 horas, unos incrementos salarios «potentes», abordar los ratios, además de otras cuestiones como pluses y las coberturas en caso de baja.