Valverde quiere «ritmo e intensidad» en el Camp Nou

«Nos interesa que el partido tenga movimiento. Si estamos un poco más frescos porque no hemos jugado debemos hacer un partido físico para sacar rendimiento de eso», ha incidido el técnico en la rueda de prensa previa al choque que ha ofrecido en Lezama después del último entrenamiento antes de viajar a Barcelona.

Valverde es consciente de que aunque en condiciones normales necesitan «correr más» que los futbolistas azulgranas para tener opciones de ganar en esta cita «tenemos que hacerlo todavía más para forzarles».

«De todas formas el hecho de exprimirte es igual de complicado porque su calidad técnica hace que te tengas que mover mucho y te pueden resolver el partido en una jugada», ha admitido.

Valverde ha añadido también que aunque los resultados de los últimos años en el coliseo azulgrana han sido adversos el Athletic «no es un rival sencillo» para el Barça.

«Tenemos una forma de jugar diferente. Sabemos que lo tenemos que hacer perfecto para que ellos no tengan el día además de esa sobredosis de esfuerzo, que eso ya sé que lo van a poner los jugadores», ha insistido.

Ha agregado el técnico que uno de los aspectos del juego que deben de tratar de neutralizar serán los «golpeos en largo» buscando la espalda a su defensa para tratar de aprovechar la velocidad tanto de Neymar como de Luis Suárez y de los «laterales profundos» del conjunto catalán.

«Eso es algo que asumes cuando presionas arriba. En la Copa no concedimos mucho ante un rival obligado a remontar, aunque no hicimos tanto peligro como nos hubiese gustado. Contra un rival como el Barça es difícil no conceder, aunque luego hay que tener capacidad para crear juego», ha reflexionado.

«Siempre complicado»

Luis Enrique ha reconocido en rueda de prensa que el Athletic Club es un equipo que «siempre resulta complicado», especialmente con la presión avanzada que practica el equipo entrenado por Ernesto Valverde.

Precisamente, cómo superar la presión alta se ha convertido en uno de los rompecabezas para Luis Enrique en los últimos encuentros: «Trabajamos todas las fases del juego. Aspectos de juego en inicio de la jugada, aspectos de juego en finalización. Otra cosa es que los jugadores puedan encontrar esas opciones para superarlos».