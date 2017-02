Sabin Merino desvela que además de pubis le operaron de una «hernia inguinal»

Laporte se ejercitó durante una hora con el grupo, mientras que Yeray, que volvió el sábado en el Camp Nou a jugar un partido oficial poco más de un mes después de ser operado de un cáncer testicular, trabajó aparte durante unos 45 minutos.

A ambos, no obstante, se les espera disponibles para el partido liguero del sábado ante el Deportivo de La Coruña en San Mamés.

Para ese encuentro podría llegar también en condiciones Gorka Elustondo. El polivalente jugador guipuzcoano, de los menos habituales para Ernesto Valverde, completó toda la sesión, parece que ya con la sobrecarga muscular de la semana pasada superada.

También se mostró muy mejorado Sabin, si bien al delantero vizcaino, que trabajó con el grupo durante una hora, aún le queda para recuperarse plenamente de la operación de pubis y una hernia inguinal a la que fue sometido a el 24 de enero.

Sabin Merino ha desvelado este martes en Lezama que, además de la lesión de pubis que sufría, en la operación a la que fue sometido en Munich le redujeron una «hernia inguinal».

El de Urduliz no ha querido ligar esas lesiones a su bajo rendimiento de esta su segunda temporada en el primer equipo, pero ha asumido que una lesión así, «aparte del dolor, te debilita de cabeza porque te va quemando» y que no tenerla es para él «como una liberación». «Me sentía limitado y me molestaba mucho», ha recordado.

Merino se ha descartado para la eliminatoria de Liga Europa ante el APOEL de Nicosia de los próximos 16 y 23 de febrero. «No lo sé. Ya veremos cómo estoy y el mister decidirá, pero hay que ir paso a paso», ha dicho.

El único de los lesionados en el Athletic al que no se le vio por los campos de entrenamiento de Lezama fue Kepa Arrizabalaga, baja aún para varias semanas por la severa lesión muscular que sufrió a primeros de enero.