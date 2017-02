‘Sopas sin sorber’, sobre la final de Copa en San Mamés

Un Alavés , de quitarse la txapela, ha conseguido con todo merecimiento su pase a jugar una final copera con todo lo que ello conlleva. ¿Y que cosas conlleva? Pues la principal el lío de casi todos los años por ver dónde se juega dicha final.

Al termino del partido en algún medio radiofónico el «Patriarca» de este Alavés el Sr. Kerejeta aludió a querer jugar la final en San Mamés, cosa a priori normal, velando por el interés de su afición. Hasta aquí todo medianamente normal, pero a partir de este momento es cuando empieza el lío...

Habrá que hacer saber, que tanto la Diputación en su órgano de gobierno, las Juntas Generales y el Ayuntamiento se han opuesto a que Bilbo sea candidata a sede de una Copa del Rey. Rechazo general a este evento, aunque si es verdad que en el Ayuntamiento se firmó una declaración para el fomento de eventos ( no de este, pero sí de otros), quedándose solo el PP en la defensa de la final.

En concreto, el PNV, partido que gobierna estas dos instituciones, se abstuvo posibilitando la no candidatura para este evento y ahora parece que han querido echarse atrás cuando ya era demasiado tarde.

Por otro lado tenemos el tema del concierto de los Guns & Roses del día 27 de Mayo y la empresa organizadora Last Tour International por medio de su director, Alfonso Santiago, ya ha hecho saber que técnicamente es imposible montar el escenario y todo lo que conlleva un evento de este tipo en tres días, ya que necesitan entre siete u ocho días para ello. Y es que sopas sin sorber....

Todo esto bajo el prisma de un impacto económico a todas luces irreal, y no digo que no se vaya a generar dinero pero desde luego que no el que generamos nosotros en Valencia, Madrid, Bucarest o Barcelona.

Cabría destacar que para el Alavés sería como un derby, vendría a pasar el día y se marcharían, harían gasto en bares y algún restaurante como viene pasando en muchos partidos. Los catalanes, en cambio, alguno si tendría que hacer noche, pero ya hemos visto lo que llenaban sus «fan zones» y lo que gastaban en las finales en la que nos hemos encontrado, en las que iban a pasar el día con el bocata de butifarra.

Para nada se puede comparar al gasto que solemos hacer los vascos y los seguidores del Athletic en finales y desplazamientos con nuestros equipos. Con todo esto, negativa en òrganos de gobierno y la imposibilidad técnica de suplantar dos eventos, son más que suficientes para no poder albergar, por lo menos, este año este partido.

De todas maneras cazamos el concierto de los Roses y ahora también queremos este evento, todo en el mismo espacio y con tres días de diferencia no se puede hacer, recordando a mucha gente que organizar un concierto en un campo de fútbol para unas 50.000 personas no es comparable a organizar una gala en el Euskalduna, ni un conciertito en el BEC, esto requiere de muchos más días de montaje y desmontaje (veasé el montaje del BBK Live) y nos lo está diciendo el profesional más renombrado de nuestro país en este campo.

Cuando queremos hacemos caso a unas cosas y cuando no... pues parece que no.

Yo personalmente no quiero que ningún equipo que no sea la Euskal Selekzioa juegue en San Mamés. Obviamente, teniendo en cuenta que si cualquier equipo vasco necesita el campo por cualquier circunstancia de obras o cierre de su estadio, hay que abrirles las puertas y facilitarles nuestra casa, porque en parte también es de ellos, porque somos hermanos y porque así nos lo han hecho con nosotros que yo recuerde una vez el Alavés y dos la Real.

Seré un raro, pero lo que tengo claro es que si hay que meterse con alguien será con los políticos, no con los que siguen defendiendo las mismas posturas que antes, si no con los que hoy dicen una cosa para quedar bien con unos y los que luego dicen otras para quedar bien con los otros.

Basta ya de dobles juegos, si queremos eventos, a por ellos, pero con cabeza y teniendo en cuenta todo lo que rodea la organización, teniendo presente los precedentes que vaya a crear y siendo claros desde un principio.

De momento Bizkaia y San Mamés Barria han dicho no!!!