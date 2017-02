La UPV justifica el desalojo de Herri Unibertsitatea por «incumplir las normas»

La UPV/EHU ha emitido un comunicado en el que explica su postura sobre el desalojo de Herri Unibertsitatea de la Escuela de Ingeniería de Bilbo.

Según resalta en la nota, «un grupo de estudiantes ha organizado esta semana, bajo la denominación Herri Unibertsitatea, diversas actividades en varios centros de la UPV/EHU». «Estas actividades se han desarrollado teniendo como base los acuerdos establecidos con los centros implicados (Facultad de Letras de Vitoria-Gasteiz, Facultad de Economía y Empresa, y Escuela de Magisterio de Bilbao)», añade.

Sin embargo, desde la UPV señalan que «en el caso de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, por el contrario, unos 200 estudiantes han ocupado las instalaciones, a pesar de los reiterados esfuerzos realizados tanto por la dirección del centro como por el equipo rectoral para acordar unas condiciones mínimas en el desarrollo normalizado de las citadas actividades».

«En ese centro el alumnado ha incumplido sistemáticamente las condiciones establecidas para poder llevar a cabo esas actividades: solicitud nominal de espacios, uso de las aulas establecidas, número máximo de personas que podrían pernoctar y no utilización de materiales de cocina (bombonas, hornillos, etc.), cuyo uso no está permitido por razones de seguridad vinculadas a la actividad propia del centro», explica en el comunicado.

El equipo rectoral de la UPV/EHU insiste en que «nadie puede, bajo ningún concepto, utilizar instalaciones públicas sin cumplir las normas previamente establecidas por sus órganos gestores. Nadie puede hacer un uso privativo e ilegítimo del patrimonio público ni generar daños en los mismos».

Desde la UPV/EHU señalan que a los alumnos «se les ha conminado a abandonar el centro y, tras negarse a ello, se han atrincherado en aulas, pasillos y azotea, generando graves daños en las instalaciones del centro».

El Rectorado de la UPV/EHU explica que, «de acuerdo con la dirección del centro, ha reclamado la colaboración del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y de la Ertzaintza para el desalojo del colectivo de estudiantes que ocupaban las instalaciones de la escuela».

«La universidad es un espacio de debate, reflexión y estudio en el que todas las iniciativas tienen cabida, siempre y cuando se gestionen con responsabilidad y siguiendo unas mínimas normas de funcionamiento. Lamentablemente, en este caso no se han cumplido ninguno de los principios que garantizan el desarrollo de una actividad universitaria», afirma el comunicado.