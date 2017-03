EH Bildu pide la retirada del «tarifazo» en Metro y Euskotren

EH Bildu ha denunciado el incremento de tarifas que, desde este pasado miércoles, ha implantado el Consorcio de Transportes de Bizkaia en Metro Bilbao y Euskotren.

Bruno Zubizarreta ha manifestado que con motivo de la próxima apertura de la línea 3 de metro, el Consorcio de Transportes de Bizkaia y la Diputación de Bizkaia «han aprovechado» para crear el denominado «sistema metro que sólo incluye las líneas 1, 2 y 3 de metro» operadas por Euskotren, y que «discrimina el resto de operadores y líneas de ferrocarril».

Para EH Bildu, un sistema de transporte «basado en la integración tarifaria» debería incluir «todas las zonas de Bizkaia y todas las empresas operadoras». Para el edil, el Departamento liderado por Vicente Reyes «ha primado las zonas más cercanas a Bilbao, creando un sistema totalmente discriminatorio para las comarcas más lejanas a la capital vizcaína».

«Es incomprensible que dentro de este nuevo sistema que se ha implantado de manera apresurada y poco transparente, no se integre ni el tranvía, ni la línea del Txorrierri, ni el resto de estaciones de EuskoTren. También nos preguntamos por qué no se han integrado as líneas de Bilbobus y Bizkaibus», ha añadido.

A juicio de Zubizarreta, «lo verdaderamente grave es que los abonos mensuales de Metro y Euskotren se encarecerán entre un 30% y un 50%». «Camuflan las subidas tarifarias con la excusa de que con estos nuevos billetes se puede acceder a más servicios», ha criticado.

Zubizarreta ha citado datos del sindicato LAB para destacar que «a lo sumo el 10% de las personas usuarias de Metro Bilbao y Euskotren se beneficiarán de la 'falsa' integración tarifaria», mientras que el 90% restante «se verán perjudicadas, pues nunca o muy puntualmente viajarán a la nueva Línea 3 entre Matiko y Kukullaga».