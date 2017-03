Josu Urrutia: «Veremos si Ernesto se siente fuerte»

«Tenemos una conversación pendiente con él, para ver cómo se encuentra y si entendemos que es el mejor entrenador cara al año que viene o no. Cuando tengamos claro si Ernesto es el adecuado, si él también se ve, si entendemos que está fuerte, lo que salga de esa conversación lo haremos público y veremos si es el futuro entrenador o será otra persona». El que así responde es Josu Urrutia, presidente rojiblanco, respondiendo a las preguntas de socios y aficionados a través de las redes sociales del propio club. Una contestación en la que Urrutia, por primera vez, esboza la posibilidad de un Athletic sin Txingurri y deja entrever que la Directiva no le da tampoco un cheque en blanco. El año pasado fue a primeros de marzo cuando el técnico dio el ‘sí quiero’, si bien en este, las dudas sobre su continuidad ganan enteros y no solo por el interés del Barça –parece que no es el único ‘grande’ tras él–, sino por las sensaciones que albergue el propio Valverde.

Uno de los elementos de juicio en esa balanza puede ser esa eliminación europea que nadie esperaba y las consiguientes críticas tanto al equipo como al entrenador. Josu Urrutia niega de manera categórica que aquello fuera un «fracaso», rebajando el tono a la categoría de «decepción» o «desilusión». A juicio del mandamás rojiblanco «hay que mirar el conjunto de la respuesta del equipo, no solo una eliminatoria. Y viendo su respuesta desde 2011 al día de hoy, eso no puede quedarse en una eliminatoria en la que eres merecedor de pasar». En esa línea, el de Lekeitio invita a «ser optimistas», teniendo claro que «es difícil mantener lo que estamos haciendo ahora, siempre lo ha sido y en el futuro más». Y defiende, en su habitual liturgia, que «lo que defendemos está por encima de pasar buenos o malos momentos».

Urrutia, al que bajarle de sus fijaciones y panorámica de la situación no resulta empresa fácil, tampoco traga con lo de un estadio que si bien niega la mayor que sea un «cementerio», no cabe duda de que cada día se asemeja más a un patio de butacas. Como seguro que los grupos de la Iñigo Cabacas Herri Harmaila tendrían mucho que matizar a su bienintencionado «estamos abiertos a mejorar la grada de animación».

El máximo dirigente aclara, no obstante, que «la mejora de la animación es responsabilidad de todos los que vamos a San Mamés y no podemos trasladarla exclusivamente a una grada de animación que puede estar compuesta por 800 personas, cuando estamos 45.000». Y aquí expone una razón cuando menos peculiar para relativizar esa cuestionada ambientación: «El rendimiento del equipo ha sido bueno en estos cien partidos, y nosotros no somos capaces de jugar en cementerios... No estoy de acuerdo en que San Mamés sea un cementerio, aunque sí estamos abiertos a mejorar la animación, sabiendo que es responsabilidad de cada socio, no de unos pocos».

Tres de los asuntos que abordó el presidente a preguntas de la gente, pero que no fueron los únicos. Estos fueron los otros:

Filosofía de fichajes

«Entiendo que más o menos tenemos clarísimo cuál es la filosofía del Athletic: jugadores de nuestro entorno, de aquí, jugadores nacidos aquí, formados en Euskal Herria... eso lo tenemos claro todos. El único inconveniente es que de unos 700 jugadores en Lezama puede haber discusión en un 1%, y quieren hacer una tesis filosófica con jugadores que no representan a ese otro 99%... No hay discusión. El club lo tiene claro», fue la respuesta taxativa a las dudas que surgen en ocasiones con algunos fichajes para la cantera.

Zona VIP de San Mamés

«Estoy satisfecho con los resultados, pero todo necesita de un tiempo, somos prudentes con los resultados. Como también necesitamos tiempo nosotros para ir viendo consolidarse este servicio. Este año los cinco millones presupuestados están casi cumplidos a estas alturas. Sí vemos mejoría en las butacas VIP. Pero hay que estar satisfechos», entonó sobre las críticas a la ocupación del anillo del estadio. Por cierto, las visitas guiadas al campo podrían iniciarse a finales de verano, al mismo tiempo que abrirá sus puertas el museo del Athletic.

Plan Director Lezama

El presidente rojiblanco avanzó que en breve comenzará la construcción de una nueva grada, para unos 800 espectadores, en el campo 2, en la parte que da al pueblo de Lezama. Luego, dentro de los plazos previstos, se acometerá el nuevo edificio principal previsto para albergar las dependencias del primer equipo bilbaino.

Susaeta lo tiene claro, «hay que ganar» el derbi

Aduriz y De Marcos apuntan al derbi, tras ejercitarse ayer con normalidad, en el que también quiere estar un guipuzcoano como Markel Susaeta. Él tiene claro que «para engancharnos a los puestos de arriba hay que ganar este partido», porque «si perdemos, la quinta plaza se nos iría muchísimo. Si ganamos nos acercamos a cuatro puntos pero si caemos nos quedaríamos a diez». El choque pasa por «hacerles un partido incómodo y con intensidad». Cree que «si les dejamos crecerse y que toquen el balón van a hacernos mucho peligro. Hay que apretar mucho porque la Real está en un buen año, con confianza y haciendo ocasiones. Nosotros tendremos que ser un equipo incómodo. Si apretamos vamos a tener opción de sacar los tres puntos». Será su derbi 14º y le gustaría mucho marcar en un estadio donde no lo ha hecho, aunque más traerse la victoria.J.V.