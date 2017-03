Thinking Football, festival sobre cine y fútbol

«La vida es cuestión de pulgadas, así es el fútbol. Porque en cada juego, la vida o el fútbol, el margen de error es muy pequeño», decía Al Pacino en ‘‘Un domingo cualquiera’’. Hay quien dice que el fútbol es como un thriller, osea, como la vida misma. Donde te dan y te quitan.

¿Y el cine? Pues como diría Alfred Hitchcok, no es un trozo de vida, sino un pedazo de pastel. Vida o pastel, fútbol y cine, en cualquier punto del camino encuentran una buena excusa para un mejor guión, una historia que narrar detrás de una pelota, un relato al que poner una imagen, una vivencia que proyectar. Del césped a las pantallas, de las pantallas al público.

Y todo ello condensado en desde hoy y hasta el 28 de marzo en una nueva edición de «Thinking Football Film Festival», cine y fútbol organizado por la Fundación Athletic Club con la colaboración de la Sala BBK y el patrocinio principal de Euskaltel.

Películas en las que a través del fútbol se cuentan historias humanas y sociales, películas a través de las que se pretende ayudar a plantear claves de comprensión sobre el fenómeno social y global que el que el fútbol ha devenido en el último siglo.

Una cita que arranca esta misma tarde, a las 19.00, con la proyección de ‘‘Inside Volcano’, un documental sobre cómo Islandia ha conseguido competir a nivel mundial. Un estreno que contará con un prólogo en el que la organizción entregará el Premio Thinking Football 2016 a Bhojraj Bhat, cineasta nepalí director de ‘Sunakali’.

La asistencia a todas las sesiones en la Sala BBK es libre hasta completar aforo y después de cada una de las mismas se realiza un pequeño debate sobre la película, con la presencia del director o de alguno de los protagonistas de la misma. Mañana, el turno será para ‘Sommeren 92’, película de ficción danesa que narra la victoria de la ‘Dinamita Roja’ en la Eurocopa del 92, a la que llegaron de vacaciones por la exclusión de la extinta Yugoslavia.

Será a las 18.00, porque a partir de las las 20.00 disfrutaremos con tres cortos. El primero nos traslada a un barrio de Roma, Mirko, de doce años de edad, está jugando al fútbol con sus amigos. Al irse el balón fuera del campo, habla con Luana que está sentada tras un muro. Quedan para tomar algo, pero todo se va al traste cuando Mirko ve su silla de ruedas. Es el premiado ‘Due piedri sinistri’. A continuación, ‘You´ll never walk alone’, una joven adicta a las drogas y adicta al Olympique de Marsella, para acabar con ‘Alen do Cosmos’, que narra el periplo vital de Santiago Formoso, un gallego que a finales de los 60 emigró a Nueva York, donde empezó a estudiar gracias a una beca deportiva universitaria y acabó ganándose la vida como futbolista en el legendario New York Cosmos, junto a estrellas como Pelé, Beckenbauer, Carlos Alberto o Johan Cruyff.

Y lo mejor es que el propio protagonista estará presente para comentar al final esta historia de una hora de duración.

La edición de 2017 será la quinta, en un formato de sesiones en lunes y martes, donde se presentan once largometrajes (diez documentales y uno de ficción), así como cinco cortometrajes, provenientes de países como Islandia, Brasil, Reino Unido, Bélgica, EEUU, Italia o Estado español.