David Movilla anuncia que emprenderá «acciones legales» contra el Barakaldo

El técnico ha publicado un comunicado en su cuenta de Twitter en el que subraya que discrepa «totalmente de los motivos» argumentados por Orlando Saiz, presidente de la entidad.

«No es de mi agrado llegar a esta situación con un club en el que me he sentido muy querido, y al cual siempre estaré agradecido, pero entiendo que se está atentando contra mi honorabilidad y mi derecho laboral, no permitiéndome en ningún momento abrir otra vía de negociación y comunicación posible», subraya.

Movilla añade que «independientemente de que el Barakaldo no ha cumplido con las obligaciones económicas que estipula» su contrato ha «facilitado todo lo que estaba» en su mano «para que el nuevo entrenador pueda desempeñar sus funciones con normalidad para el bien del equipo, como así lo puede acreditar el Comité Español de Entrenadores».

El Barakaldo CF destituyó el lunes a Movilla tras una fuerte polémica en la entidad de Lasesarre, con la dimisión de varios directivos de la Junta de Saiz y con un enfrentamiento del técnico con el director deportivo, Iñaki Zurimendi, al que había pedido su dimisión.