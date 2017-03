Iraizoz se ve con «fuerzas» para seguir jugando, pero desvela que no le han ofrecido la renovación

Gorka Iraizoz ha participado este jueves en un acto promocional en el que ha presentado sus nuevos guantes. En declaraciones a los medios, el portero navarro ha reconocido que a día de hoy el Athletic no le ha ofrecido la renovación, pero ha asegurado que se ve con «fuerzas» de seguir jugando. El 30 de junio termina su contrato con el club rojiblanco.

Iraizoz lleva diez temporadas en el Athletic en las que ha sido titular cuando ha estado disponible, hasta la irrupción esta temporada de Kepa Arrizabalaga. Tras lesionarse el portero de Ondarroa en enero, recuperó la titularidad, pero en Anoeta se quedó en el banquillo.

A sus 36 años y con 392 partidos oficiales, ha señalado que «tengo energía y mucho que aportar». Tras Iribar y Cedrún es el portero que más partidos ha jugado en la historia del Athletic.

Turno de Kepa

«No sé lo que me deparará el futuro, pero eso ahora no es lo más importante. Eso es algo personal, no es importante para explicarlo aquí. Mi situación contractual es la que es y de ahí en adelante ya se verá», ha añadido cuando se le cuestionó si había recibido ofertas de otros clubes.

Sobre Kepa Arrizabalaga ha destacado que tiene unas «grandísimas condiciones». «Ojalá pueda estar, como yo, diez años o más» defendiendo la portería del Athletic..

«Ahora es el turno de Kepa. Siempre he dicho que lo que un portero necesita es calma, paciencia y serenidad para afrontar los obstáculos. Bilbao es una plaza que tal vez no tenga eso muy en cuenta, pero también te curte y te da experiencia para seguir adelante», ha subrayado.