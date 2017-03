Valverde apela a la «intensidad» para hacer frente al Real Madrid

«Si queremos sacar algo positivo el partido tiene que ser muy intenso, una intensidad que podamos dominar y en la que nos sintamos cómodos», ha destacado Valverde en la rueda de prensa previa al partido ante el Real Madrid tras el último entrenamiento de su equipo en Lezama.

Valverde no cree que el Madrid llegue al partido con la cabeza más en el sorteo de la Champions, que le ha deparado al Bayern de Múnich como rival en cuartos de final, ya que históricamente «siempre ha dado mucha importancia» a sus partidos en San Mamés.

«A los partidos en San Mamés le tienen mucho respeto. Suele sufrir y saben que es un partido importante», ha insistido.

En ese sentido, no espera un rival que no entre al partido con la máxima atención, «Dudo que cojamos al Madrid un poco despistado», ha resumido.

También ha hecho hincapié en el contragolpe del Madrid: «cuando tienes un córner a favor, tienes que saber que es una ocasión para el Madrid porque tienen un despliegue impresionante, son muy rápidos y finalizan muy bien».

«Al Madrid no le importa que le domines. Cuando empiezas a tener buenas sensaciones estás a punto de meter un gol», ha confesado, deseoso de «si podemos, dar primero» porque «el primero que marque la pauta del partido tiene dado un paso importante».

Valverde tiene claro que «jugar contra equipos como el Madrid y el Barça tiene condicionamientos importantes, ya que no les podemos jugar de tú a tú». «No podemos entrar en un juego de una oportunidad tú y otra yo. Tenemos que intentar golpear y que el contrario no golpee porque tienen una pegada impresionante. No podemos entrar en un intercambio de golpes», ha asumido, en todo caso confiado en las posibilidades de su equipo.

«Después de una victoria como la de Anoeta, conseguir tres puntos mañana nos llevaría todavía más arriba en la tabla -en la que son séptimos, a cuatro puntos del quinto y el sexto- y recortaríamos distancia para llegar al parón con una perspectiva buena de cara a las ultimas diez jornadas», ha resaltado.

Sobre su equipo, ha lamentado la baja de Mikel San José porque «estaba muy fuerte, muy bien», después de «momentos» anteriores en la temporada «en los que no estaba tan bien».

Y ha reivindicado la labor de Iñaki Williams como delantero centro cuando tiene que suplir a Aritz Aduriz. «Iñaki puede jugar en la banda y de delantero. Ha tenido muchas ocasiones y no ha convertido tantas, pero ha creado ocasiones», ha dicho reparando también en que «tenemos que acostumbrarnos a que vayan entrando jugadores en la posición de delantero centro porque necesitamos recambios».