Barkala: «La estación provisional es un mal necesario»

Barkala ha comparecido en comisión, a petición de la edil de Udalberri Carmen Muñoz, quien le ha solicitado información acerca de los problemas que se han producido en la estación provisional de Termibús, y las medidas que se hayan tomado o estén previstas implementarse para su solución.

Tras comenzar su intervención asegurando que habilitar la estación provisional de Termibús «ha sido y es una operación muy compleja, con muchas aristas, que puede originar situaciones molestas, y de hecho las genera, y todo tipo de problemas en cualquier momento», Barkala ha recordado que «estamos hablando de un primer paso para tener una estación soterrada de primer nivel».

Ha anunciado que el Ayuntamiento de Bilbo reforzará la seguridad privada las noches del fin de semana en la estación provisional de Termibús con un agente más, y habilitará, «antes de Semana Santa», una segunda zona cubierta más de 130 m2.

Barkala ha afirmado que la estación provisional «es "un mal necesario», a la vez que ha asegurado que el «interés» del Ayuntamiento es «conseguir que este mal necesario sea lo menor posible y tenga el menor impacto posible en los vecinos y en los usuarios».

Críticas de la oposición

Por su parte, la portavoz de Udalberri, Carmen Muñoz, ha criticado que el Ayuntamiento «ha esperado a que surgieran los problemas para intentar solucionarlos» y ha considerado «increíble que en una obra de tal dimensión no se contase con un plan de contingencias para saber qué cosas podrían ocurrir, y si lo había, sirvió para poco».

La portavoz de EH Bildu, Aitziber Ibaibarriaga, ha considerado que «en algunas cuestiones ha habido falta de previsión, como en relación al cierre de los portales», aunque ha reconocido que, «por muchas medidas que se tomen, el grueso del asunto no tiene solución porque la realidad es que hay vecinos que están viviendo dentro de la estación provisional de Garellano, situación que no va a variar por lo menos en 18 meses». En ese sentido, ha pedido «ser exigentes en el cumplimiento de esa provisionalidad, para que no vaya ni un día más de los 18 meses que por contrato están estipulados».

El portavoz de Goazen Bilbao, Francisco Samir Ladhou, ha defendido que «un traslado progresivo a la estación provisional hubiera posibilitado dar soluciones sin tener que pedir paciencia y comprensión a los vecinos», y ha considerado que hubiese sido más justo para los vecinos valorar «otras alternativas» de ubicación.

Por su lado, el portavoz del PP, Luis Eguíluz, ha destacado el «problema» existente con la salida de autobuses a Luis Briñas «cuando giran hacia la derecha».