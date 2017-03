La homosexualidad en el fútbol, en la clausura de Thinking Football

El futbolista italiano Antonio Cassano, que confesó haberse acostado con más de setecientas mujeres, llegó a asegurar que esperaba no hubiera «jugadores gays en la selección». El conocido entrenador Marcello Lippi no tuvo reparo en afirmar que «honestamente creo que entre los futbolistas no hay homosexuales». Otro técnico, el brasileño Felipe Scolari dijo abiertamente que «si yo descubriese que uno de mis jugadores es gay, lo echaría de mi equipo».

Justin Fashanu debutó como futbolista en el Norwich City y en 1981 se convirtió con su pase al histórico Nottingham Forest del no menos legendario Brian Clough en el primer jugador negro fichado por un millón de libras. Los rumores sobre sus visitas a lugares de ambiente homosexual fueron una constante y su enfrentamiento con el entrenador por esa razón no tardó en aparecer.

El 2 de mayo de 1998 se suicidó, arrojado a ese final del túnel por la presión mediática que le persiguió tras declarar en público su homosexualidad ocho antes años. ‘‘I am gay’’ tituló a grueso calibre su portada ‘‘The Sun’’. Desde aquel día, todo cambió para mal. El público, algunos compañeros, incluso su propio hermano, salieron en su contra. Su trayectoria deportiva había ido dando tumbos, a partir de ahí su vida personal también.

Hasta su adiós, futbolístico en 1997, definitivo un año después. «Me he dado cuenta de que ya he sido condenado como culpable. No quiero ser más una vergüenza para mis amigos y familia espero que el Jesús que amo me dé la bienvenida y finalmente encuentre la paz», fue su nota de despedida a los pies de su cuerpo, en un garaje abandonado al que había accedido.

Hubo que esperar hasta 2008, cuando el exfutbolista francés Olivier Rouyer, pero ya a los 53 años, siguió sus pasos y se declaró homosexual. En 2013 el jugador estadounidense del Leeds inglés Robbie Rogers, al anunciar su retirada, hizo lo propio. A principios de 2014, el alemán Thomas Hitzlsperger, poco después de su adiós del fútbol, confesaba otro tanto.

Este último estará esta tarde en la capital bilbaína, en la clausura del Festival Film Thinking Football, que organiza la Fundación Athletic. Lo hará para acompañar la proyección que clausura el programa (20.00, Sala de la BBK), de ‘‘The Pass’’, una cinta inglesa que se estrena aquí con ese pase y que narra la historia de amor truncado entre dos jugadores, amigos desde la infancia, compañeros de equipo que acaban tomando caminos diferentes en su vida.

Un beso, con apenas 19 años ambos, en la previa de un partido de Champions League lo cambiará todo entre ambos. Junto a él en el debate estarán también el director de la película Ben A. Williams y el prestigioso productor Duncan Kenworthy, productor de la cinta y anteriormente de películas como “Cuatro bodas y un funeral”, “Notting Hill” o “Love Actually”.