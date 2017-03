Kepa: «El objetivo desde niño ha sido jugar en San Mamés»

Kepa ha asegurado que lleva «con tranquilidad» la posibilidad de renovar el contrato que le une al Athletic hasta 2018 y que el club bilbaino quiere ampliar. «Tengo contrato este año y otro más, y estoy tranquilo y contento, Si hay que anunciar algo ya se anunciará. Tranquilidad», ha comentado al respecto, recordando también que desde niño es seguidor del Athletic.

«Por la familia que tengo y por el pueblo del que soy, soy del Athletic. Entré en Lezama a los 9 años y por lo que trabajas desde niño es por jugar en San Mamés. Lo ves lejano, pero el objetivo es ese. Estoy contento por llegar donde he llegado pero mantenerse es bastante difícil», ha explicado el de Ondarroa.

A pesar de ello, no quiere pensar en mucho más allá que en hacer un buen final de curso: «Mi objetivo es hacer un gran final de temporada y ayudar a entrar en Europa. De aquí a 2018 no sé que pasará. Me centro en jugar, que es lo que tengo que hacer, al resto no le hago mucho caso», zanjó.

Kepa ha afirmado también que a pesar de haberle arrebatado la titularidad, mantiene «una gran relación, muy sana y muy bonita» con Gorka Iraizoz.

Osasuna

Kepa Arrizabalaga ha considerado que el sábado en El Sadar, ante un Osasuna para el que el partido «es una final», para el Athletic Club será «importante desactivar» a la afición del equipo navarro y ponerse «por delante en el marcador».

«Osasuna no está en buena situación, para ellos es una final, juegan en casa y querrán ganar. Además, históricamente estos partidos son bonitos e intensos. En la primera vuelta nos complicaron las cosas y vamos a tener que hacer las cosas muy bien para sacar algo de allí», ha señalado el meta titular del equipo bilbaino tras el entrenamiento de este jueves en las instalaciones de Lezama.

«¿Lo que tendremos que hacer? Meter un gol más que ellos. Ellos van a salir a apretarnos arriba y juegan con cinco atrás, un sistema no todos los equipos lo usan. Será una prueba bonita para nosotros y un partido con bastantes matices», ha valorado.

No obstante, el meta también titular de la selección española Sub-21 y citado en la última llamada por la absoluta para suplir al lesionado Pepe Reina, ve a su «equipo preparado» para aprovechar «la primera oportunidad para sumar» tras el parón y fortalecer sus aspiraciones europeas.

«Anoeta nos fue bien y ojalá podamos repetirlo», se ha acordado y ha hecho hincapié en un «dato importante»: «Tenemos que jugar más partidos fuera que en casa y en campos complicados, si queremos jugar en Europa nadie nos va a regalar nada. Vamos a tener que puntuar mucho porque nos sacan cuatro puntos, pero lo vamos a pelear», ha señalado.