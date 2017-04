Arranca Gutun Zuria con la presencia de escritores internacionales y vascos

El escritor canadiense-argentino Alberto Manguel ha opinado en la apertura del festival Gutun Zuria que «la literatura es el único lugar cuerdo que nos queda, en un momento en que la sociedad está girando hacia los peores aspectos del espíritu humano».

El autor canadiense nacido en Buenos Aires hace 70 años ha destacado también la importancia de festivales como el Gutun Zuria, porque sin ellos «las dos orillas del océano de las letras, que son los lectores y los escritores, estaríamos como sordos».

El autor de obras como ‘En el bosque del espejo’ y ‘Una historia de la lectura’, ha adelantado que en la charla con la que va a dar comienzo esta tarde el festival va a hablar de «cómo elegimos las historias que queremos que reflejen nuestra identidad».

«Y voy a hablar también de cómo algunas de estas historias elegidas son mentira y algunas son verdad}, ha concluido.

La escritora chilena Diamela Eltit, por su parte, ha lamentado que {el espacio reservado en estos festivales literarios para las autoras latinoamericanas es más restringido (que el de sus colegas masculinos) por razones culturales e históricas».

Ha explicado que, personalmente, le interesa «el discurso literario y, sobre todo, la escritura, como práctica, porque pienso que en la letra hay una experiencia social, histórica y emotiva sobre la que siempre se puede volver e indagar más».

«De hecho -ha revelado la escritora y profesora distinguida en la Universidad de Nueva York-, considero que ya todo está escrito y creo que lo escribieron los griegos, que pusieron de manifiesto cosas muy radicales».

«Entonces, podemos preguntarnos por qué, si todo está escrito, sigue la Literatura? Y yo creo que es porque el punto es cómo volver a escribir siempre lo mismo», ha remarcado la autora de novelas como ‘Lumpérica’ (1983), ‘El cuarto mundo’ (1988) y ‘Mano de obra’ (2002).

Eltit, ganadora del Premio de Literatura Iberoamericana en 2010, también ha afirmado que los autores no escriben «para lograr una buena posición en la sociedad, sino por algo mucho más simple como es que no pueden no escribir».

Kirmen Uribe

En el acto ha intervenido también, en representación de los escritores vascos que van a participar en el certamen literario, el autor vizcaino y Premio de Narrativa 2009 en el Estado español, Kirmen Uribe, quien ha recordado que el tema de la décima edición del Festival es la celebración y ha afirmado que «la literatura nace de la celebración y de la alegría».

«La poesía primitiva, los primeros versos, los primeros cantos, las primeras palabras, nacieron de la celebración, se utilizaron cuando la comunidad tenía algo que celebrar», ha enfatizado el autor de Bilbao-Nueva York-Bilbao (2009).

«A los escritores nos gustan las excepciones; con ello quiero decir -ha explicado-, que no nos gusta la uniformidad, no nos complace dar una perspectiva grupal, nos gustan los personajes que viven entre mundos».

«Los mayores personajes literarios son aquellos que en sus sociedades eran una excepción; no eran personas comunes, eran marginados muchas veces», ha precisado.

También ha opinado que «hoy en día, la literatura da la ocasión para algo muy especial, paralizar el tiempo».

«Vivimos en una ansiedad y una prisa sin detenimiento -ha explicado-, y leer un libro significa apagar el móvil, detener el tiempo y salir de esa velocidad en la que vivimos, y eso es algo hermoso», ha concluido.

Además de los autores presentes en la inauguración del Festival, durante los próximos 5 días participarán en el certamen otros autores como la ensayista norteamericana Siri Hustvedt; el escritor, guionista y productor cinematográfico mexicano Guillermo Arriaga y el dramaturgo francés Jean-Claude Carrièrre.