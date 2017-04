La Ertzaintza imputa un delito por «trato degradante» por la agresión en la plaza Nueva de Bilbo

Según aseguran medios de EITB, el Departamento de Seguridad de Lakua ha informado que la Ertzaintza ha actuado de oficio y ha abierto un atestado por la agresión ocurrida en la plaza Nueva de Bilbo.

En un vídeo difundido a través de las redes sociales por los propios participantes en la agresión, se observa cómo el agresor se acerca a una persona que está sentada tranquilamente en la terraza de un establecimiento de la Plaza Nueva y le espeta «Tú Gabilondo, Arriba España, ¿tú eres proetarra?». Y sin mediar respuesta le arroja encima la bebida que lleva en la mano y le da un fuerte golpe en el rostro. El agredido se pone en pie y huye mientras el agresor hace amago de perseguirle, entre las risas de sus acompañantes.

El autor de la agresión y dos acompañantes que aparecían en el vídeo riéndose y jaleando al agresor fueron identificados por la Ertzaintza horas más tarde.

No fueron detenidos ya que la persona agredida no quiso presentar denuncia, según alegó la Ertzaintza en un primer momento. Sin embargo, esta mañana medios de EITB aseguran que la Policía autonómica ha realizado un atestado y les imputa a las tres personas identificadas un delito por «trato degradante» a un particular.

El autor de la agresión sería un conocido miembro del Betis Supporters Gol Sur. El club andaluz condenó la agresión y aseguraba que no era socio del equipo.

El Betis jugó anoche en San Mamés y un grupo de hooligans llegó al campo en el minuto 20 escoltado por la Ertzaintza con banderas españolas y actitud chulesca. La afición rojiblanca respondió coreando «diles que se vayan».