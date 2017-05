Urrutia confirma la salida de Iraizoz y que sigue a la espera para hablar con Valverde

El presidente del Athletic ha comparecido en rueda de prensa para hacer una valoración sobre la actualidad rojiblanca. Josu Urrutia ha sido cuestionado sobre el futuro de Ernesto Valverde y ha insistido en que no hay ninguna novedad al respecto. Urrutia ha querido enviar un mensaje de tranquilidad y ha recordado que en las últimas temporadas la renovación de Valverde se ha producido en fechas más tardías.

En ese sentido, ha recordado que tanto con Marcelo Bielsa tras su primera temporada como con Valverde en su primera renovación, hace dos temporadas, la decisión se tomó con la campaña terminada o a punto de finalizar. Y que la única que vez que renovó a un técnico antes de estas fechas fue Valverde el año pasado.

Por ello, ha pedido tranquilidad y confianza en las decisiones que vaya a tomar una Junta Directiva que puede «transmitir que el club tiene fuerza y salud».

«Mostramos en las decisiones cual es la forma de ver de esta Junta y en el ámbito deportivo mostramos coherencia. Si repasamos lo ocurrido estos años, nos han ido las cosas muy bien. Hemos demostrado coherencia y la seguiremos demostrando. Lo que tiene que tranquilizar a los socios es que las cosas se hacen con criterio», ha reflexionado.

También ha asegurado que no ha recibido ninguna llamada del Barcelona interesándose por Valverde: «a mi nadie me ha llamado ni creo que me tenga que llamar».

Habrá que esperar al final de la temporada para conocer si Valverde seguirá en el Athletic. El presidente rojiblanco ha dejado claro que para él «ahora mismo es el mejor entrenador del Athletic».

Cuestionado si ve capacitado a Ziganda como su sustituto, ha mostrado su confianza en el entrenador del segundo equipo.

Por el contrario, Urrutia ha confirmado que Iraizoz no seguirá la próxima temporada y se ha mostrado optimista sobre la renovación de Kepa. Urrutia ha aclarado que Mikel Rico no tiene ninguna oferta en firme ahora mismo para prolongar su contrato que acaba en 2018.