Carles Durán: «Nuestra primera y única final es Tenerife»

«Estamos en el sprint final y nos quedan tres partidos -el del domingo, la visita del Baskonia y el cierre en Gran Canaria-, pero Tenerife es el más importante», ha incidido el técnico del equipo bilbaino en la rueda de prensa previa que ha ofrecido en La Casilla, donde ha entrenado el Bilbao Basket este viernes.

Durán ha confirmado las bajas para este encuentro de Scott Bamforth y Tobías Borg, que no pudo jugar ante el Andorra en el último partido por una lesión muscular, y ha desvelado que Micheal Eric se encuentra «regular» de un tobillo.

Alex Mumbrú y Miha Lapornik, por su parte, «van mejorando» de sus respectivos esguinces y aunque tocados, como en las últimas semanas, podrán jugar en La Laguna. «Hemos intentado entrenar para competir y si nos queda poca gasolina hay que dejarla toda. No hay mucho más», ha comentado el técnico catalán, quien a pesar de esos problemas físicos está «convencido» de que si el Bilbao Basket juega con «dureza e intensidad» tendrá «muchas opciones» de ganar este encuentro.

Durán ha añadido que no le ha «sorprendido tanto como la gente dice» la buena temporada del conjunto de Txus Vidorreta porque tiene {un buen entrenador, una buena plantilla y está jugando muy bien». «Se tenía la sensación de que Tenerife era un equipo para no bajar y no es así. Está donde debería de estar, jugando entre los mejores porque tiene plantilla», ha dicho.