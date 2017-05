Bilbo acogerá la gala de premios de los 50 mejores restaurantes del mundo en 2018

El editor del Grupo de The World's 50 Best Restaurants, William Drew, ha destacado que están «encantados» de ser recibidos en Bilbo, de trabajar con la Diputación Foral de Bizkaia y de que sea nueva sede de esta ceremonia porque «como país ha estado siempre a la vanguardia de la gastronomía y la región vasca, en particular, tiene una cultura culinaria increíblemente rica».

Drew ha puesto especial acento en Bilbo y Donostia, por su «concentración de excelentes restaurantes, que varían desde destinos internacionalmente reconocidos hasta sus famosos bares de pintxos, lo que las convierten en uno de los mejores destinos culinarios del mundo». Donostia también acogerá algunos eventos paralelos.

Para el director foral de Turismo y Promoción Exterior de la Diputación Foral de Bizkaia, Asier Alea, es un «privilegio» que Bilbo sea la anfitriona de «estos prestigiosos premios culinarios internacionales en 2018» y ha asegurado que trabajarán para que todos los visitantes -cocineros, periodistas y 'gourmands' de todo el mundo- se sientan «como en casa en Bizkaia y en el País Vasco».

El anuncio se ha hecho en un «brunch" vasco organizado en el restaurante de Eneko Atxa (‘Eneko at One Aldwych’) de Londres con la asistencia de cocineros al frente de restaurantes reconocidos en esta lista, como Elena Arzak, Brett Graham, Isaac McHale y el propio Atxa.

Actualmente cuatro restaurantes vascos se encuentran entre los premiados: Mugaritz (Errenteria, Gipuzkoa), Arzak (Donostia), Azurmendi (Larrabetzu, Bizkaia) y Asador Etxebarri (Atxondo, Bizkaia).