Williams: «Quedan dos finales y vamos a salir con todo»

Iñaki Williams ha asegurado que tras la derrota de la última jornada en Mendizorrotza en el Athletic «no hay tiempo para lamentaciones» ni para «cuentas», ya que le quedan «dos finales» que ganar para clasificarse para Europa.

«Teníamos que haber ganado (al Alavés), pero la falta de acierto nos penalizó. Ningún equipo te regala nada y si al contrario le concedes te acaba matando. Pero no hay tiempo para lamentaciones. Quedan dos finales y vamos a salir con todo. No hay tiempo para cuentas. Vamos a intentar sacar los seis puntos y no tener que depender de nadie», ha afirmado Williams en rueda de prensa tras el entrenamiento de su equipo.

En cuanto a su futuro, ya que se habla de él como un jugador muy cotizado entre las jóvenes promesas del fútbol internacional, ha señalado que esta «muy tranquilo y muy feliz» en el Athletic, con el que tienen contrato hasta 2012. «Lo he dicho muchas veces. Estoy donde quiero estar y no tengo intención de cambiar de aires. En lo que estoy centrado ahora es en intentar acabar la temporada y sobre todo en acabarla en Europa, que es lo importante. Lo que llegue externamente no me influye para nada. Yo estoy muy feliz aquí y espero estar muchos años más», ha asegurado.

Visita de Urrutia

Saborit se ha lesionado en el abductor de la pierna derecha en uno de los partidillos del final del entrenamiento y, a la espera de que se confirme el alcance del percance, es duda de cara al partido del domingo frente al Leganés en San Mamés (20.00 horas).

Para ese choque es baja segura por sanción Laporte, quien se ha ejercitado a menor ritmo junto a otro de los titulares habituales en el equipo rojiblanco, Beñat, este probablemente por precaución.

Ambos han iniciado el trabajo junto a sus compañeros, pero después de han limitado a hacer carrera continua acompañados por el recuperador Xabi Clemente antes de retirarse a los vestuarios.

La plantilla del Athletic ha tenido la visita de su presidente, Josu Urrutia, quien al final de la lesión, como suelen hacerlo los jugadores, ha firmado autógrafos a los animosos aficionados que se lo han solicitado.

Urrutia volverá mañana a Lezama, pero ya para un acto más formal. Para acompañar a Gorka Iraizoz en la rueda de prensa de despedida del meta navarro, quien dejará el club al final de temporada tras diez años en el primer equipo.