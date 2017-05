Valverde considera que su trabajo en el Athletic ha finalizado y que vendrá bien un «cambio de aires»

Ernesto Valverde ha comparecido en la sala de prensa de San Mamés arropado por el presidente Josu Urrutia para explicar los motivos por los que ha declinado no prolongar su vinculación con el club rojiblanco. Según ha manifestado, «es la mejor decisión para mí y para el club».

El ya ex entrenador del Athletic ha asegurado que considera que ya ha cumplido su trabajo en el club y ha destacado que «este grupo ha conseguido que entrar en Europa parezca normal en el Athletic». Por ello, cree que un «cambio de aires» e «ideas nuevas» le van a venir bien al equipo.

Valverde ha reconocido que la última temporada ha sido dura y ha aludido al desgaste que supone entrenar a un equipo como el Athletic. Ha revelado que desde hace un año barajaba la posibilidad de no continuar, pero que desde el club le pidieron que reconsiderara la decisión. En este sentido, ha explicado que hizo partícipe a Urrutia para no revelar que no iba a seguir hasta finalizar la temporada y, de esta manera, no influir en la trayectoria del equipo.

Cuestionado sobre si su futuro está en Barcelona, Valverde ha asegurado que ha recibido ofertas de equipos importantes sin citar al club catalán, pero que a día de hoy no tiene ningún compromiso firmado.

Urrutia ha valorado con un sobresaliente la trayectoria de Valverde en su segunda etapa como entrenador en el club destacando las clasificaciones europeas y el trabajo realizado por el técnico gasteiztarra.

Jugadores del primer y trabajadores del club han asistido a la rueda de prensa de despedida. Valverde ha explicado que ha comunicado esta mañana a los jugadores su decisión.