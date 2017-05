Herrera se acuerda de sus «amigos» del Athletic tras ganar la Europa League

Ander Herrera, campeón de la Europa League y mejor jugador de la final disputada ante el Ajax, ha recordado tras el éxito dirigiendo el juego del Manchester United a sus antiguos compañeros del Athletic, sus «amigos», a los que ha dedicado un guiño tras perder la cita de Bucarest en 2012.

«Un título europeo es algo único. Estoy muy feliz. En la liga no ha sido una temporada tan buena, pero acabamos con tres títulos. Me quiero acordar de compañeros del Athletic con los que perdimos una final y me acuerdo de mis amigos», ha asegurado en BeIN Sports.

Asimismo, ha sido nombrado mejor jugador de la finak. Después de ser nombrado hace seis días por los aficionados del United como mejor jugador del año del equipo de José Mourinho, Ander Herrera ha dirigido el juego del conjunto inglés ante el Ajax y ha podido quitarse la espina de la final perdida cuando militaba en el Athletic, en Bucarest en 2012 ante el Atlético de Madrid.