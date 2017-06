Kepa: «No me pone nervioso el tema de mi renovación con el Athletic»

Kepa, que esta temporada ha terminado haciéndose con la titularidad en la portería del Athletic, se encuentra estos días entrenando con la selección española absoluta para preparar los partidos frente a Colombia, amistoso, y Macedonia, clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018.

Preguntado por los periodistas, Kepa ha recordado que tiene contrato con el Athletic hasta 2018.

«Tengo contrato, me queda otro año mas y estoy contento de estar en el Athletic. Lo único que puedo decir es que estoy centrado en mi equipo y no me pone nervioso el tema de la renovación», ha declarado.