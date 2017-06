Monreal quiere seguir en el Arsenal

Nacho Monreal, lateral izquierdo del Arsenal, ha recordado en la concentración de la selección española que aún tiene dos años más de contrato con el club inglés y que su idea es seguir la próxima temporada a las ordenes de Arsene Wenger.

Monreal ha sonado en muchas ocasiones como posible fichaje del Athletic.

Tras cinco temporadas en el Arsenal sigue siendo uno de los fijos en el esquema táctico de Arsene Wenger, que lo ha utilizado esta temporada en 43 partidos, y por ese motivo parece tener cerrada la puerta a una posible salida del equipo inglés este verano.

«Me encuentro muy contento en el Arsenal y me siento importante porque Wenger me ha demostrado confianza. Me quedan dos años de contrato, un tercero opcional y la idea es seguir ahí. Soy consciente de que el fútbol puede cambiar, pero mi cabeza está en Londres. Estoy jugando y la idea es seguir», ha declarado Monreal.

Esta temporada, el Arsenal ha finalizado quinto la Liga inglesa y la próxima temporada no jugará la Liga de Campeones, por primera vez en veinte años.

Ránking Europa League

El Zenit de San Petersburgo es el único equipo de los 24 clasificados directamente para la tercera ronda previa de la Liga Europa que compartirán el bombo con el Athletic que supera el coeficiente UEFA del equipo rojiblanco.

El equipo ruso, 19º del ránking europeo y que dirigirá la próxima temporada el italiano Roberto Mancini, tiene una puntuación de 87.106 por los 60.942 que posee el conjunto en el que se va a estrenar como técnico Cuco Ziganda, trigésimo en esa clasificación continental.

Esta puntuación le va a asegurar al Athletic tomar parte en el sorteo del próximo 14 de julio como cabeza de serie y enfrentarse a un rival que probablemente llegará desde la segunda eliminatoria.

Esta condición le va a permitir evitar a rivales de la entidad del propio Zenit, Fenerbahce, Milan, Everton, PSV Eindhoven, Girondins de Burdeos u Olympique de Marsella.

