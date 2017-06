‘Obabakoak’, una producción propia para la nueva temporada en el Teatro Arriaga

El director artístico del Teatro Arriaga, Calixto Bieito, y la presidenta del Teatro Arriaga y edil de Cultura de Bilbao, Nekane Alonso, han dado a conocer este miércoles, en rueda de prensa, la programación de espectáculos que ofrecerá el Arriaga desde agosto de 2017 hasta junio de 2018, ambos meses incluidos.

En cuanto a producción propia de espectáculos, el más importante de los montajes que se levantarán la próxima temporada con el sello del Arriaga será ‘Obabakoak’, una adaptación de la obra literaria de Bernardo Atxaga que dirigirá Calixto Bieito y que se estrenará tanto en euskera (del 18 al 21 de octubre) como en castellano (del 23 al 26 de noviembre).

Otro espectáculo que va a producir el Arriaga se escenificará los días 1 y 2 de diciembre y tendrá como protagonista al pianista, compositor, pintor y escultor Carles Santos, bajo el título «Obra para camión robado, para plancha de barco, para cuatro hombres hombres, para una mujer y 76 micros pisables... resumiendo: la leche humana».

Entre el 15 y el 18 de marzo de 2018, Mireia Gabilondo dirigirá ‘Hiru emakume-Tres mujeres’, otra producción del Teatro Arriaga, que toma como referencia la obra homónima de la escritora estadounidense Sylvia Plath.

El mes siguiente, los días 13 y 14 de abril, se pondrá en escena el oratorio escenificado ‘Johannes-Passion’, que será la gran apuesta lírica de la temporada, dirigido por Calixto Bieito, con un elenco internacional y con el acompañamiento orquestal de la Bilbao Orkestra Sinfonikoa.

El 21 y el 23 de junio de 2018 el Teatro Arriaga albergará un concierto-espectáculo lírico de producción propia titulado ‘I hate music’, dedicado a la figura del compositor estadounidense Leonard Bernstein, de cuyo nacimiento se cumplirán 100 años en 2018.

Teatro

El Teatro es el género que ocupa el mayor peso en la programación de la próxima temporada, con más de 20 obras programadas, entre las que destacan grandes estrenos de compañías vascas. En la presentación de la programación de 2017-18 han destacado el estreno de 'Izar/Estrella' (del 28 al 30 de diciembre), la nueva obra que está preparando la compañía Marie de Jongh, bajo la dirección de Jokin Oregi.

El Teatro Arriaga albergará también el estreno teatral de 'Dublindarrak (Hildakoak)', que tendrá lugar entre el 24 y el 26 de enero de 2018. También se pondrán sobre el escenario, en estreno absoluto, 'Giltzadun etxea-La casa de la llave', un nuevo montaje de la compañía Tanttaka, dirigido por Fernando Bernués, que se podrá ver el 31 de octubre y el 1 de noviembre, y 'Miss Karaoke', una creación de Oier Guillan para el proyecto "Nuevas dramaturgias" de DSS2016, que se escenificará el 23 de octubre.

Asimismo, la programación teatral incluye las actuaciones de Juan Echanove en 'Sueños' (del 25 al 28 de octubre), Lluís Homar en 'Tierra baja' (el 16 de noviembre), Adriana Ozores, Fernando Tejero y Javier Pereira en 'La cantante calva' (del 6 al 9 de diciembre) y también con el último espectáculo de Joglars, titulado 'Zenit' (del 21 al 23 de diciembre).

Además, del 12 al 14 de enero de 2018 se representará 'La ternura', dirigida por Alfredo Sanzol, y del 2 al 4 enero la compañía vasca Khea Ziater, con Alex Gerediaga a la cabeza, ofrecerá 'Los visitantes', que cuenta con la participación como invitado especial de Asier Etxeandia.

Por otro lado, del 22 al 25 de febrero, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, bajo la dirección de Helena Pimenta, traerá al Arriaga su montaje de 'El perro del hortelano', de Lope de Vega. En marzo, del 4 al 6, La Joven Compañía pondrá en escena la versión teatral de 'La edad de la ira', basada en la novela homónima de Fernando J. López.

Blanca Portillo también protagonizará la programación del Teatro Arriaga, pero esta vez en calidad de directora. Del 23 al 25 de marzo ofrecerá su obra 'El ángel exterminador', que pretende ser una visión teatral de la película de mismo título de Luis Buñuel.

Bernarda Alba

En el último trimestre de la temporada, el 21 y el 22 de abril se representará 'Esto no es la casa de Bernarda Alba', una versión libre de 'La casa de Bernarda Alba', protagonizada por Eusebio Poncela. Además, del 3 al 6 de mayo, Carmen Mach, junto a Pilar Castro, interpretará 'Cronología de las bestias'.

Los días 23 y 24 de mayo el actor Fernando Cayo, dirigido por Ernesto Caballero, dará vida a la obra 'Inconsolable', y en junio, del 1 al 3, Mario Gas dirigirá 'Calígula', obra de Albert Camus, interpretada por Pablo Derqui.

Por último, el teatro internacional estará presente en el Arriaga con el montaje, el 18 de abril, de 'An und Aus', dirigido por el germano Burkhard C. Kosminski. 'Five easy pieces', del director de teatro suizo Milo Rau, subirá a escena el 11 y el 12 de mayo de 2018, mientras que los días 8 y 9 de junio, bajo la dirección escénica de Bieito, se representará 'The anatomy of melancholy'.

Danza

El Teatro Arriaga mantiene su apuesta por el ballet, con una programación que incluye el espectáculo de danza vasca 'Zalakain' (11 de noviembre), de la compañía Argia, dirigida por Juan Antonio Urbeltz. La segunda pieza de danza vasca es la que ofrecerá Aukeran DK, el 7 de enero de 2018, cuando exhiba sobre nuestras tablas su espectáculo creado con motivo de la conmemoración de su 20 aniversario.

De la esfera internacional llegarán seis espectáculos de danza. A primeros de octubre, los días 6 y 7, Damaged Goods, el ballet de la coreógrafa y bailarina estadounidense Meg Stuart mostrará su creación 'Built to last'. En diciembre, los días 4 y 5, la coreógrafa y directora brasileña Lia Rodriges ofrecera 'Para que o céu não ca (For the Sky not to fall)', y ya en enero de 2018, el 19 y el 20, volverá al Arriaga el Ballet National de Marseille & ICK, con 'Kindertotenlieder Aparición'.

'Black marrow', la propuesta de la Iceland Dance Company, se podrá ver el 16 y el 17 de febrero, mientras que los días 2 y 3 de marzo, el Arriaga acogerá de nuevo a la Akram Khan Company con su espectáculo 'Until the lions'. Finalmente, los días 27 y 28 de abril el coreógrafo francés Boris Charmatz traera al teatro bilbaíno su pieza '10.000 gestes'.

Por otro lado, la programación del Teatro Arriaga de la temporada 2017-2018 incorpora dos propuestas de circo, 'La veritá', una creación del artista suizo Daniele Finzi Pasca que se podrá disfrutar del 12 al 17 de diciembre de este mismo año, y 'Opus', de la compañía australiana Circa (19 y 20 de mayo).

Conciertos variados

Entre los conciertos programados en el Teatro Arriaga está el de Jorge Drexler (2 de noviembre), Pasión Vega (21 de enero), la cantautora vasca Izaro (8 de marzo). También se podrá disfrutar del espectáculo 'Why we sing', en el que la Sociedad Coral de Bilbao lleva al escenario su proyecto escolar "Eskolan kantari", a través del que está formando coros infantiles en distintos centros educativos (12 de noviembre de 2017).

Otros conciertos programados son los del pianista bilbaino Joaquín Achúcarro (27 de enero), Oreka TX (29 de abril), Euskal Barrokensemble (17 de mayo), la Orquesta Sinfónica de Musikene y el Orfeón Donostiarra (13 de mayo), y el concierto especial con proyección de la película 'Metropolis', el 31 de mayo, gracias a la colaboración entre el Teatro Arriaga y la BOS-Bilbao Orkestra Sinfonikoa.