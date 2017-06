Aburto insiste en que el incendio de Zorrotza es una «tragedia» y no un «problema político»

Aburto ha sido entrevistado esta mañana en ETB 1 y se ha referido al incendio registrado el 27 de mayo en una vivienda del barrio bilbaino de Zorrotza y que causó la muerte a cinco personas, un matrimonio de 23 y 20 años, sus dos hijos de 2 y 3 años, y el padre del joven y abuelo de los niños.

«Aún no sabemos cuales fueron las razones del incendio. La investigación está en marcha y lo sabremos. Estamos ante una tragedia y no ante un problema político. Debemos analizar desde todos los puntos de vista por qué suceden estas cosas, qué es lo que hay que hacer para que no vuelva a suceder y poner encima de la mesa que la responsabilidad de los propietarios es cuidar su patrimonio y sus viviendas, y que luego las administraciones debemos hacer nuestro trabajo», ha indicado.

Asimismo, y ante el hecho de que el abogado Marcos García Montes, representante de la familia de los fallecidos en el incendio, lleve a los tribunales al Ayuntamiento «por homicidio imprudente, lesiones y negligencias», Aburto ha afirmado que «él sabrá por qué hace eso y cuales son sus intereses».

«Y digo sus intereses, no los intereses de la gente, y a partir de ahí, no tengo nada más que decir -ha añadido-. Nosotros estamos tranquilos. Estamos rotos por lo que ha ocurrido, pero repito que estamos ante un accidente, no hay más».

Ciudad de dos velocidades

Juan Mari Aburto ha considerado que en la capital vizcaina «no hay dos velocidades» y que, aunque «muchas veces se dice que Bilbao es una ciudad de postal», idea con la que se ha mostrado de acuerdo, «también suelo decir que Bilbao quiere ser una ciudad de portal», en la que «todas las personas se sientan protegidas».

Así, ha indicado que Bilbao «va bien desde una perspectiva general», pero que son conscientes de que «también tenemos algunos problemas, y no los escondemos». «Nuestra responsabilidad debe ser dar una respuesta adecuada a esos problemas y hacerlos desaparecer, pero eso requiere tiempo y para eso trabajamos a diario», ha añadido.

En el caso de Zorrotza, el alcalde de Bilbo ha contado que este pasado miércoles visitó el barrio y unas mujeres con las que estuvo charlando le pidieron «por favor que no dijera más que Zorroza es La Landa», en referencia al lugar donde está situado el edificio incendiado.

«Ayer estuve en Zorroza y hable con unas señoras, y sus palabras fueron: 'Alcalde, por favor, que no se diga más que Zorroza es La Landa o que Zorroza es un barrio pobre. Zorroza es un barrio muy hermoso, y en Zorroza vivimos muy bien. Si, es verdad que hay problemas, y pedimos que se solucionen, pero Zorroza es un buen barrio'. Y eso también lo tenemos que decir», ha asegurado.