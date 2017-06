Gil afirma que Aburto respetará la decisión que se adopte sobre el peaje en el plan de Movilidad

Alfonos Gil ha comparecido este jueves ante los medios para explicar la conversación que ha tenido con el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, después de unas declaraciones de éste en ETB1 en las que descartaba la aplicación de un peaje disuasorio a los vehículos privados que acceden a la capital vizcaina durante las mañanas.

El concejal del Area de Movilidad y Sostenibilidad ha negado que exista una «crisis de gobierno» municipal y ha confesado que había solicitado un encuentro con el alcalde para constatar si existía alguna discrepancia en torno al plan de Movilidad, tras el que todo ha quedado «aclarado». «Se ha podido entender que el alcalde decía que no a la participación ciudadana, pero Aburto me ha contado que no ha cuestionado las medidas, que en todo caso se someten a contraste, y que será respetuoso con el resultado. Y yo le creo», ha afirmado.

Gil ha expuesto que «todos nos podemos equivocar, al decir o al transcribir. A mí Aburto me ha comentado que él va a ser respetuoso y garante del resultado de los contrastes de las medidas. Y considero que ha quedado todo aclarado».

Asimismo, ha declarado que «nadie ha dicho que no a ninguna medida, ni ninguna de ellas ha quedado descalificada». «Nuestra ambición es que en Bilbao se apliquen los mejores vectores de movilidad del mundo. No se trata de aplicar el programa del PSE o del PNV, sino de alcanzar el gran valor de este Plan, que es el consenso. Y esto se logrará si todos trabajamos de manera discreta y con un mismo horizonte», ha añadido.

El concejal de Movilidad, que forma parte del PSE, ha subrayado que «serán los ciudadanos, los grupos de interés de la movilidad, las formaciones políticas del Consistorio y el gobierno municipal los que tomen la decisión de qué medidas aplicar».

Por otra parte, el concejal del Area de Movilidad y Sostenibilidad ha insistido en que él no ha dicho «ni que sí, ni que no» al posible peaje o al contenido de las 51 medidas «aún en vigor» que se proponen. «Queremos escuchar, queremos oír, y luego, que no quepa ninguna duda, actuaremos. Serán, entre otros, los ciudadanos de Bilbao los que decidan si esas medidas son válidas y valiosas, o no lo son» ha comentado, antes de expresar que la participación ciudadana está «en el ADN» del equipo de gobierno municipal.