EH Bildu considera que Aburto ha dejado en evidencia a su socio de gobierno al descartar el peaje

Bruno Zubizarreta, concejal del grupo municipal de EH Bildu en Bilbo, ha denunciado la actitud «impositiva» mostrada por el alcalde Juan Mari Aburto en proyectos como el plan de Movilidad urbana. Según ha criticado, «nos sorprende que, apenas iniciado el proceso participativo, el alcalde ya haya sentenciado qué medidas no se van a aplicar. Nos llama especialmente la atención teniendo en cuenta que estamos al comienzo de algo a lo que el equipo de gobierno había llamado proceso participativo en torno al proyecto».

«Nuestra pregunta es: si el alcalde va a decidir qué es lo que se hace y qué no, ¿para qué se llevan a cabo supuestos procesos participativos?», ha censurado.

El concejal de EH Bildu ha realizado estas declaraciones después de que el alcalde sentenciara que proyectos como el del peaje en las entradas de Bilbo no se van a realizar. «Es una medida que ha sido propuesta. La medida puede gustar o no, pero hay que debatirla entre todos y todas. El alcalde, sin permitir el debate entre quienes estamos participando en el proceso participativo, ya ha sentenciado qué es lo que no se va a hacer, cuestión esta última que, además, deja en evidencia a su socio de gobierno a quien con esta actitud autoritaria anula», ha subrayado Zubizarreta.