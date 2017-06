La Policía española no ve delito en los insultos contra el joven bilbaino herido en Berlín

Así lo ha manifestado durante su intervención ante la Comisión de Interior en el Senado, en respuesta a una pregunta del portavoz del grupo EH Bildu en la Cámara Alta, Jon Iñarritu.



Iñarritu ha hecho referencia a los comentarios realizados por varios internautas contra Iñaki Ellakuria, el joven vasco de 21 años que resultó herido en el ataque que el grupo yihadista Daesh perpetró contra un mercado navideño en Berlín el pasado mes de diciembre y que se cobró la vida de 12 personas.



Según ha explicado el senador, Ellakuria era «simpatizante de la izquierda soberanista vasca», motivo por el cual se formó una «campaña de calumnias e injurias contra él», deseándole que no se recuperara y que «ojalá lo remataran», después de que se conociera que había sufrido fracturas en ambas piernas durante el atentado.



Por estos hechos, Iñarritu ha preguntado a Nieto acerca de por qué el Gobierno consideró que no existía un delito de enaltecimiento del terrorismo y ha planteado que «de haber sido contra una víctima de ETA la respuesta habría sido distinta» lo que demuestra que existe «una doble vara de medir».



El secretario de Estado ha respondido que es la Policía española quien se encarga de realizar este tipo de investigaciones, en base a los «criterios de actuación establecidos por la Fiscalía y el Ministerio de Interior», no el Gobierno.



Y ha explicado que ese mismo cuerpo abrió «cuatro líneas de investigación» que determinaron que los comentarios «no tenían capacidad probatoria para ser constitutivos de un delito de enaltecimiento», lo que no quita para que deban ser calificados de «lamentables».



Del mismo modo, Nieto ha recordado al senador que a pesar de la decisión de la policía, siempre cabe que «la víctima u otro particular o persona jurídica inicie acciones legales por su cuenta».