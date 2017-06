Aburto: «El pacto de Gobierno con el PSE funciona a plena satisfacción»

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Aburto ha señalado que «las cosas están bien» con su socio de Gobierno, el PSE.

«Me gustaría dejar claro que no hemos tenido una crisis de gobierno, como he visto en algunos sitios. Alfonso (Gil) -teniente de alcalde y concejal de Movilidad- y yo hemos hablado, el Ayuntamiento está funcionando y nuestra preocupación no ha sido otra que la de seguir gobernando y seguir tomando decisiones», ha añadido.

En este sentido, ha señalado que «no hay ningún problema», aunque sí se ha vivido «un momento de malestar por cómo se han gestionado algunos hechos últimamente». «Pero no ha habido ninguna otra cosa, sino cosas que en una relación pueden ocurrir y que, a día de hoy, está absolutamente arreglado», ha explicado.

Juan Mari Aburto ha asegurado que el pacto de Gobierno «funciona a plena satisfacción». «La relación entre los socios del Gobierno es muy buena. Hay equipos transversales que están trabajando de concejales en diversos ámbitos y me gustaría decir que el Ayuntamiento está funcionando a plena satisfacción y la relación con el socio es muy positiva», ha aseverado.

Plan de Movilidad

En cuanto al Plan de Movilidad, ha recordado que «hay que hacerlo y, en este momentos, hay un documento de trabajo, que se va a trabajar, que está sometido a la participación ciudadana», del cual él «no hurta ningún debate».

«Unicamente, como alcalde de Bilbao, he dado una opinión sobre una medida que parecía que estaba tildada de polémica», ha añadido en alusión al peaje. El alcalde aseguró que la aplicación de un peaje disuasorio a los vehículos privados que acceden a la capital vizcaína por las mañanas «no va a estar» entre las medidas que el Ayuntamiento pretende incorporar a su nuevo plan de movilidad.

Horas después, Alfonso Gil afirmó que el nuevo Plan de Movilidad «sigue adelante».

Este miércoles Juan Mari Aburto ha explicado que todas las medidas «van a ser estudiadas y se irá decidiendo cómo va a ser ese Plan de Movilidad». «Para eso hemos definido un grupo de cinco concejales, con las áreas de movilidad y sostenibilidad, con el área de obras y servicios, el área de seguridad ciudadana, el de planificación urbana y el de economía, para definir cuáles serán las medidas que haya que aplicar, y que tienen que ser razonadas y razonables», ha aseverado.

A su entender, «lo que hay que hacer es analizar ese documento, ese borrador, cada una de las medidas». El regidor ha apuntado que es un plan a definir para 2030 y, por lo tanto, se irán estableciendo las iniciativas.

Además, ha recordado que se trata de 51 medidas «importantes». «Lo que pretendemos es que Bilbao sea una ciudad amable con el peatón, con la bicicleta, que incrementemos el uso del transporte público y el uso de la bicicleta», ha apuntado.

Tras señalar que hay cuestiones que se aplicarán a partir de setiembre, ha dicho que otro de los temas será la reducción a 30 kilómetros por hora la velocidad máxima de vehículos, «que es importante para que convivan el vehículo y la bicicleta en la calzada». «Tenemos que concienciarnos de que la bicicleta va a ir ganando espacio en la ciudad y eso es bueno», ha asegurado.

Juan Mari Aburto ha manifestado que el Plan de Movilidad «continúa» y las medidas que contempla «siguen estando para estudio». «Por tanto, vamos a seguir trabajando para que la ciudadanía de Bilbao siga confiando en este equipo, en este pacto de Gobierno y en las decisiones que vamos tomando para mejorar la vida de la gente, que es lo que nos preocupa cada día», ha manifestado.

Barrios y grandes proyectos

En opinión de Aburto en estos dos años de legislatura «se han hecho muchas cosas» de las que tenía previstas. «Pero si hubiera hecho todo, sería una máquina porque nos quedan otros dos años de Gobierno. Yo quiero trasladar que vamos bien, hemos cumplido aproximadamente la mitad de las cosas que teníamos previstas, hay que mejorar algunas cuestiones y hay que seguir incidiendo en los barrios», ha añadido.

Aburto ha afirmado que a él «le atrae mucho que la cultura y la actividad cultural sea valorada de manera etxraordinaria». «Me gratifica ver la opinión de la gente joven sobre cómo está Bilbao, la percepción que ellos tienen, y vamos a seguir desarrollando esos grandes proyectos que también son muy valorados en Bilbao, como Termibus, el soterramiento de Feve, la entrada del TAV o como Euskal Museoa», ha apuntado, para destacar que es «muy positiva esa sensación de orgullo de pertenencia» a la capital vizcaina, pero también «de ambición para seguir mejorando».