1.500 vecinos de Arangoiti piden al Gobierno Aburto que paralice la subida del billete de la lanzadera

Los responsables municipales aducen para el cambio de tarifa que este barrio alto ya tiene elevador, a lo que los vecinos responden que se necesita otro ascensor y pide mantener el precio actual de la lanzadera.



El aumento de la tarifa es importante, ya que los viajeros tendrán que pagar 64 céntimos si utilizan la tarjeta Barik y 1,25 euros por el billete ordinario. La asociación vecinal se opone, pidiendo que no se aplique esa subida en el precio de la lanzadera y exigen también la construcción de un medio de transporte mecanizado digno «pensado para los vecinos de Arangoiti», que sea sometido a participación ciudadana. «Otros barrios ya disponen de varios accesos mecanizados: ascensores, escaleras mecánicas. ¿Acaso cree el Ayuntamiento que los vecinos de Arangoiti somos menos?», se preguntan.



EH Bildu ha hecho suya la reivindicación ciudadana, presentado una enmienda a la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales para 2018. El primer grupo de la oposición solicita que el precio del billete especial de la lanzadera sea de 32 céntimos mientras no se construya un segundo elevador para Arangoiti. En su propuesta, la edil Izaskun Guarrotxena cita los «numerosos problemas que está dando el actual ascensor, con averías frecuentes».



Una de las principales necesidades históricas de Arangoiti ha sido la mejora de su accesibilidad. En 2009, a raíz de los continuos problemas en el vetusto ascensor que comunicaba Deustu con el barrio, que terminó con su paralización, el Consistorio bilbaino puso en marcha la línea A6 de Bilbobus. La asociación vecinal Bihotzaran reconoce que fue un «hito», especialmente que los responsables municipales reconociesen las características especial del servicio, con un trayecto corto, por lo que se estableció una tarifa reducida respecto a las tarifas ordinarias del transporte público en Bilbo.



Hace un año, a raíz de la construcción de la urbanización Deusto Barria, en los terrenos donde la alzaba la Escuela de Magisterio de la UPV-EHU, se instaló un elevador que da servicio, cuando no está estropeado, a parte de los residentes en esas viviendas y a parte de Arangoiti. Bihotzaran defiende que necesitan otro ascensor. «Este ascensor además de haber dado muchos problemas técnicos fruto de una proyección rápida y mal pensada, nunca ha sido consensuado por el barrio», argumentan.