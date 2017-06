Koikili acusa a Bielsa de hacerle «bullyng» y enciende el debate en las redes sociales

‘El Mundo Deportivo’ ha publicado este domingo una entrevista con Koikili en la que se repasa la quinta temporada del de Otxandio en el primer equipo del Athletic. Con la llegada de Marcelo Bielsa a Bilbo, el argentino trasladó a varios jugadores entre los que se encontraba Koikili, que no contaba con ellos.

«Cuando llegó Bielsa estaba ilusionado y de repente el primer día nos comunica a unos cuantos que no cuenta con nosotros y encima nos aparta. Nos da además el consejo de ‘lo mejor es que os piréis porque si no vais a pasarlo muy mal’», explica en la entrevista para añadir que «estaba apartado de manera ilegal, que yo no lo sabía. O sea un ‘bullying’ en toda regla. Sufrir eso en el Athletic fue muy duro. Lo pasé muy mal, encima tocado de la rodilla. Lo pasé de puta pena».

Koikili también responsabiliza al presidente Josu Urrutia y al club por permitir que algunos jugadores fueran apartados porque era «ilegal», como luego reconoció el propio técnico argentino en una rueda de prensa en la que pidió perdón.

Sin embargo, Koikili critica que «salió pidiendo perdón, pero lo pagó conmigo porque estuve dos meses integrado en la dinámica del grupo, pero como un cono. Fueron todavía más duros que los dos anteriores porque tener contacto con la persona que te está tratando así es jodido».

Koikili asegura también que aunque no tenga «pruebas» para él fue Bielsa quien grabó y filtró la charla en la que llamaba «millonarios prematuros» a los jugadores tras la derrota copera en el Calderón. El exjugador añade la forma de gestionar el grupo por Bielsa tuvo influencia en la salida de jugadores como Javi Martínez, Llorente, Amorebieta y Ander Herrera -este último se fue al Manchester tras una temporada con Valverde-.

Defensores y detractores

Las palabras de Koikili no han pasado desapercibidias en las redes sociales y han dado lugar a un debate sobre defensores y detractores del ex jugador y de la labor de Marcelo Bielsa en el Athletic.

Recopilamos algunos de los mensajes:

Bielsa es una entrenador excelente y un pésimo gestor de persona. Sus resultados son históricos, las palabras de Koi sinceras — Beñat Zarrabeitia (@bzarrabeitia) June 25, 2017

Sinceras en su cabeza, no son racionales, son irracionales y fuera de lugar... Si no cuentan contigo te buscas otro sitio, así es el fútbol — Asier Morán (@asiermd) June 25, 2017

Koikili llega cinco años tarde y creo que está bastante confundido en cuanto a lo que es el bullying — Borja Barba (@BorjaBarba) June 25, 2017

No entiendo los palos a Koikili del Bielsismo cuando no dice NADA que no se supiera. Me parece más relevante el recadito a Urrutia. — Sillonbol (@sillonbowl) June 25, 2017

LA LARGADA DE KOIKILI NO VIENE A CUENTO SALVO COMO AUTOPROMOCIÓN PURA Y DURA. UN NUEVO NEGOCIO? — Pozas Enfurecida (@Pozasenfurecida) June 25, 2017

El día que se cuente cómo trataba Bielsa a los trabajadores de "Lezama", igual no puede volver por Bilbao. Koikili se queda corto... — Aketza Villanueva (@aketzavm) June 25, 2017