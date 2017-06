El Departamento de Salud tampoco analiza el agua de la ría al no ser zona de baño

Jon Darpón ha respondido de este modo a preguntas de los periodistas en la comparecencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Se ha referido a la detección de tres casos de leptospirosis, uno confirmado y los otros dos sospechosos, en tres participantes en el pasado triatlón de la ciudad, lo que ha provocado que se haya aplazado por prudencia la 78 Travesía a Nado que iba a celebrarse el próximo domingo en la ría.

El consejero ha señalado que la ría no es zona de baño, por lo que Salud no hace los análisis del agua que sí que lleva a cabo en piscinas o playas.

No obstante, ha agregado que eso no implica que esté prohibido el baño, al tiempo que no ha querido opinar sobre si otra institución como pudiera ser el ayuntamiento, tendría que ocuparse de esas analíticas.

Además, al contrario que el alcalde de Bilbo, Juan María Aburto, ha reconocido que él no se bañaría en la ría porque no tiene costumbre de hacerlo.