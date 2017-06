Urrutia: «El secreto del Athletic es el sentido de pertenencia»

Urrutia ha participado en la cumbre «Biscay ESG Global Summit», en la que se ha debatido sobre las finanzas responsables (ESG, por sus siglas en inglés). El Athletic ha acudido invitado como un ejemplo de sostenibilidad.

El presidente del club bilbaino ha comenzado contando una anécdota de su exentrenador Marcelo Bielsa: «Llevaba una semana con nosotros, y tuvimos la primera comida. Le esperé fuera de Ibaigane y cuando vio el edificio dijo ¡qué responsabilidad, Josu!».

«Es un club que lleva adherida la responsabilidad, en el que el 'cómo' es importante», ha subrayado el presidente.

Urrutia ha destacado cuatro conceptos: «Tener clara la narración de un cuento que es el Athletic, que lo entienda un chino. No es un equipo de fútbol, no es ganar, es otra cosa».

«Después vienen las decisiones, deportivas, financieras; el tercero es gestionar la incertidumbre y el conflicto; el cuarto es resistir. Hay que aguantar los momentos de soledad, de incomprensión, o los intereses que quieren enredar en la institución», ha añadido.

El presidente ha defendido que el Athletic «tiene que rodearse gente con sentido de pertenencia, que crea en una idea».

«La gente de nuestro entorno es la mejor. Una cosa son las capacidades y otra el sentido de pertenencia. El Athletic vive de eso, igual no soy el mejor, pero lo queremos hacer a nuestra manera, porque con los intangibles seguimos dando guerra», ha dicho.

Urrutia ha puesto el ejemplo de él mismo: «Jugué quince años en el Athletic, nunca jugué una final, pero nunca me ha gustado estar en un sitio fuera del Athletic, aunque no tengo nada en contra de nadie».

«Como presidente he jugado finales, he ganado una Supercopa que no pensaba después de perder a cuatro jugadores -en referencia a Herrera, Llorente, Javi Martínez y Amorebieta- y sustituirlos por chavales. El secreto no está en las capacidades, -los jugadores- son buenos evidentemente, pero les faltaba, el tema está en los intangibles, en la actitud», ha defendido.