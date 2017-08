Saborit: «Tengo que trabajar al máximo para seguir mejorando»

«Kuko no te dice me tienes que dar esto o lo otro, lo que pide a todos es que tengamos personalidad, que si estamos aquí es por algo. Que estemos fuertes en nuestras facetas y en las que no estamos tan bien sigamos mejorando», ha explicado Enric Saborit.

El joven jugador ha sido precisamente la novedad de un entrenamiento en el que ha podido participar tras haberse perdido la sesión del miércoles por una gripe que tiene ya «superada».

Por lo demás, en el entrenamiento, como en todos los de esta semana, han faltado los internacionales Kepa Arrizabalaga, con la selección española, y Unai Núñez y Unai Simón, ambos en la sub-21, y los lesionados, Yeray Álvarez y Oscar de Marcos.

Saborit, de 25 años, se ha mostrado dispuesto a «seguir mejorando» y a poder ayudar a su equipo de lateral izquierdo, donde es el relevo del titular Mikel Balenziaga, o de central o interior, donde se siente «a gusto» y ya ha jugado en otras ocasiones.

«Me siento cómodo de central, de lateral o de interior. Me gusta y creo que puedo ayudar al equipo. Kuko lo que nos transmite es que todos los jugadores podemos aportar algo a la plantilla y el equipo respondió. He hablado con él y sí noto la confianza, pero está Balenziaga también y lo que tengo que hacer es trabajar al máximo para seguir mejorando y poder ayudar cada vez más al equipo», ha señalado.

En ese sentido, se encuentra «contento con el trabajo» que esta haciendo y también de su debut con victoria del domingo en Eibar (0-1). «Pero todo el equipo está contento también. Acabamos otra vez la portería a cero y eso es muy importante para un defensa», ha dicho.