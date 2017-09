Josu Urrutia plantea la desaparición de las cláusulas de rescisión en el Athletic

La renovación de Kepa preocupa en el entorno del Athletic. El portero de Ondarroa demuestra en cada partido el potencial que atesora y como no termina de concretarse su continuidad en el Athletic, la rumorología se dispara.

Urrutia ha comparecido este mediodía ante los medios y no ha aportado ninguna novedad sobre la situación en la que se encuentran las negociaciones. «Nada beneficia al Athletic hablar de operaciones en curso», ha señalado tras ser cuestionado en repetidas ocasiones sobre la renovación de Kepa.

Según distintas informaciones publicadas en los medios, uno de los obstáculos para la renovación de Kepa sería la alta cláusula de rescisión planteada por el Athletic ya que dicen que no estaría acorde con la ficha. Se habla de que el club rojiblanco ha planteado un sueldo que rondaría un millón de euros.

Urrutia no ha querido hablar sobre las cifras. Sin embargo, tras mencionar que al igual que Kepa también hay otros jugadores como Beñat que terminan contrato al finalizar esta temporada, el presidente del Athletic ha planteado que no haya cláusulas de rescisión en el club rojiblanco como ocurre en clubes de otras ligas.

Según ha argumentado, «me gusta que un club valore económicamente al jugador, que el Athletic siempre lo hace, pero que el jugador también proteja y fortalezca esta manera distinta de competir».

«Seria un ideal que alguien dijera al club que esta contento con el contrato, que quiere fortalecer al club y que ni se pusiera una cláusula, que al final solo es una invitación a salir», ha reflexionado.

Urrutia ha insistido en esa idea: «me gustaría que los socios no tuvieran ese dolor de cabeza, si estas satisfecho con tus compañeros, masa social, eres un ídolo para ellos y económicamente se te valora muy bien, no me parece una locura lo que estoy diciendo».