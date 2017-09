Igor Angulo triunfa en la liga polaca

Igor Angulo se ha convertido a sus 33 años en la revelación del fútbol polaco, donde la pasada temporada fue el máximo goleador de la Segunda División y en ésta es el pichichi provisional de Primera.

Lleva diez goles en siete partidos de liga en un año redondo, en el que, como dice en una conversación publicada este viernes por la agencia EFE, le entra todo.

La estrella indiscutible del modesto Górnik Zabrze es sin duda Igor Angulo y sus goles son en gran parte responsables de que este equipo de tradición minera ascendiese el pasado año a la Primera División polaca (Ekstraklasa) y ocupe AHORA la sexta posición en la tabla, a sOlo dos puntos del líder, el Lech Poznan.

Angulo, bilbaino formado en la cantera de Lezama, es el autor de diez de los dieciséis goles marcados por el Górnik en lo que llevamos de temporada, «unos números increíbles», reconoce.

«La verdad es que estoy en racha, tengo suerte y me entra todo», explica este jugador que ha alcanzado una especie de estado de gloria que le ha llevado a los altares del fútbol de un país donde «la gente vive este deporte de una manera impresionante».

«He estado en varios países con gente muy apasionada a la hora de vivir el fútbol, pero como aquí no había visto nada, es una pasada, los estadios a tope, el seguimiento mediático increíble y comparado sólo a la liga», afirma el delantero vasco.

Reconoce que nunca había vivido la experiencia de que un estadio entero coree su nombre o de que sus compañeros le manteen en el centro del campo.

Angulo ha revolucionado el Górnik desde su llegada en agosto de año pasado, «con la temporada ya comenzada, sin hacer pretemporada», relata.

A pesar de ello, acabó su primer año en el conjunto minero con 17 goles y pichichi de la segunda división polaca.

«Me salió todo muy bien y este año me siento también en racha y dispuesto a marcar muchos goles», añade Angulo, quien cree que una de las claves de su éxito se encuentra en el hecho de que «el entrenador y la mayoría de la plantilla es la misma que logró el ascenso el año pasado, lo que ha formado un bloque cohesionado que se conoce y se compenetra».

La adaptación ha sido total, pese a que, señala, «el fútbol polaco es más físico que en el sur de Europa».

«Mi característica principal no es el físico, pero si metes goles da igual tus características», añade el delantero, quien espera seguir muchos más años en Polonia después de una carrera de trotamundos que le ha llevado a jugar en Grecia, Chipre y Estado francés, además de en equipos como el Athletic, Real Unión, Numancia, Écija y Gimnastic.

«A mí siempre me ha ido bien en el extranjero, pero Polonia no es un país fácil para un jugador y he tenido que tirar de capacidad de adaptación», explica Angulo, que se queja de la dureza del invierno polaco.

«Sin esa capacidad de adaptación no es fácil, porque siempre es complicado estar lejos de los tuyos, aunque recomiendo a la gente que se arriesgue, que pruebe afuera porque es una experiencia fantástica, y si sale mal siempre puedes volver a casa», señala.