Muniain y Aduriz tumban a un buen Girona y colocan cuarto al Athletic

La solidez defensiva y demoledora eficacia del conjunto rojiblanco han sido de nuevo claves para decidir un choque gris que sirve a los de Cuco Ziganda para ascender hasta la cuarta plaza y deja a Girona en la zona media con los cuatro puntos que sumó en las dos primeras jornadas en Montilivi.



Ziganda alineó a su bloque principal en un once sin Kepa Arrizabalaga y con Aritz Aduriz. El portero internacional fue baja por un proceso gripal, mientras que el delantero, duda durante toda la semana por problemas en la espalda, fue finalmente titular.



Por su parte, Pablo Machín puso sobre el césped de San Mamés al mismo equipo que ganó en la última jornada al Málaga –con el exrojiblanco Gorka Iraizoz bajo los palos– y distribuido con su habitual dibujo táctico, con tres centrales y dos carrileros largos, que se le atragantó a los locales.



No se encontró nada cómodo el Athletic en un inicio de partido en el que el Girona le discutió seriamente la posesión de la pelota. Se le vio a gusto al conjunto visitante, bien guiado por Granell y Pere Pons, ante un contrario espeso y sin claridad para encontrar espacios en la zaga rival.



Sin embargo, después de 25 minutos de juego insulso, en la primera aproximación con cierto peligro, Iker Muniain rompió el guión. Iñaki Williams metió un balón en el corazón del área desde la banda derecha que no llegó a rematar Aduriz, pero sí el navarro, adelantándose a Pere Pons, para batir a bocajarro a su excompañero.

El Girona acusó el 1-0

El Girona acusó el 1-0 y el Athletic empezó a sentirse algo más cómodo. Fruto de ello, y en una nueva jugada de Muniain por la banda izquierda, a punto estuvo de llegar el segundo si Balenziaga hubiese conectado mejor una pelota que acabó despejada por Iraizoz a córner.



La ligera mejoría local no dio para mucho más en una primera parte espesa y muy plana que tuvo continuidad en los primeros compases de la segunda. El equipo catalán, incluso, lanzó un par de avisos, ambos a través de las botas de Aday, bien resueltos por Herrerín.



Al Girona se le vio dinámico, pero sin el instinto que le sobra al Athletic en ataque. Así, un saque en largo de Herrerín traspasó todas las líneas visitantes, fue cazado por Williams dentro del área y el delantero puso la pelota para la llegada de Aduriz, que definió con calidad ante Iraizoz.



Eficacia máxima de un Athletic que ni aún así logró frenar la resistencia del Girona, que adelantó sus líneas y buscó meterse en el partido. A punto estuvo de hacerlo primero en un cabezazo de Stuani en el minuto 66 blocado por Herrerín y en el 72 con un duro disparo de Aday, muy activo, rechazado por el portero local.



Ziganda refrescó a su equipo dando entrada a Iturraspe y Aketxe y enfrió así las intenciones de los gerundenses, que lo siguieron intentando mientras el Athletic buscaba la puntilla en alguna contra.



A punto estuvo de conseguirlo, ya en el tiempo extra, en un contragolpe iniciado por San José y que continuó Williams para acabar con un disparo al palo del recién incorporado Sabin Merino.