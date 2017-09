«Euskera is in the air», campaña para animar a la ciudadanía a que se apunte en euskaltegis

El lema de la campaña, «Euskera is in the air- Vive Bilbao en Euskera», anima a inscribirse en los cursos que ofrecen los 18 centros de enseñanza repartidos en la ciudad, por lo que no tener un centro cerca «no puede ser excusa» para no aprender el idioma, ha dicho el concejal de Euskera, Koldo Narbaiza en una rueda de prensa.

Ha recomendado asimismo que para hablar euskera es «necesario no tenerle miedo y vivir dentro del idioma», practicarlo en el día a día, pues «esa es la única manera de aprender un idioma».

El director de la red de euskaltegis de Bilbo, Jon Maguregi, ha asegurado que «Bilbao es la ciudad con más euskaldunes del mundo y el que da mejor oportunidad para crear más euskaldunes».

Así, ha informado de que los centros tienen «total flexibilidad» para adaptarse a las necesidades de cada alumno, tanto por las ayudas económicas como por la oferta de horarios.

El área de Euskera y Educación de Bilbo destinará este año 165.000 euros para ayudar a los perceptores del RGI, monitores y familias, entre otros, a financiar el aprendizaje del euskera.