Dardai: «No hablemos todavía de favoritos, déjenos jugar el partido»

«Normalmente habría que decir que el Athletic es el favorito, que luego viene el Hertha y después los demás pero el fútbol nunca es tan fácil. Estuve mucho tiempo en el Hertha como jugador y sufrí eliminaciones ante equipos pequeños y una vez eliminamos al AC Milan», ha declarado Pal Dardai en la rueda de prensa previa al partido.

«No hablemos de favoritos, déjenos primero jugar el partido», ha agregado.

Dardai ha aceptado sin embargo que el Athletic está a día de hoy en mejor forma que el Hertha, lo que, según él, puede deberse a los partidos de selecciones para los que el Hertha tuvo que ceder algunos jugadores.

Interrogado acerca de las características de su equipo, Dardai ha dicho que las fundamentales era el buen estado físico, el planteamiento compacto y el espíritu de equipo.

«Cuando los tres elementos funcionan, podemos lograr grandes cosas», ha apuntado.

Sobre el duelo de mañana Dardai ha dicho que esperaba un partido interesante por las características del rival y que lo decisivo será quien marque el primer gol.

«El rival es un equipo luchador, con buenos jugadores en ataque y en defensa, Creo que será un partido tácticamente interesante y lo decisivo será quien marque el primer gol, ojalá no tengamos sorpresas desagradables y logremos marcar primero», ha considerado.

Dardai se ha negado a revelar la alineación que utilizará ante el cuadro vasco, y ha bromeado diciendo que sabía en la sala de prensa el rival tenía sus espías y «todo el estado mayor».

Sin embargo, ha reconocido que habrá algunos cambios en la alineación con respecto a los últimos partidos, «probablemente cuatro», porque, según ha dicho, necesita jugadores frescos.

Dardai no ha precisado en que posiciones podía haber cambios, y ha dicho que no se trataba de las posiciones sino de jugadores que necesitaban una pausa y otros que no la necesitaban.

«Hay diversos tipos de jugadores, unos necesitan más rotación que otros. Hay probablemente dos o tres jugadores que pueden jugar todos los partidos», ha señalado.

Dardai ha admitido que «naturalmente» había espiado al Athletic pero que las informaciones sobre el rival no son lo decisivo.