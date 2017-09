Open House ekimena, Bilboko 47 eraikin barrutik ikusteko aukera

San Mames, Iberdrola Dorrea, Ibaigane Jauregia, Miribillako Eliza, Deustuko IIBZ Liburutegia, Udaltzaingoaren eta Suhiltzaileen Egoitza, Montero Etxea, Bailen Etxe Orratza, Castaños eta Zankoetako Udaltegiak, Etxe Amerikarrak, Chavarri jauregia, Concordia Geltokia, Harino Panadera…. Guztira Bilboko 47 eraikin egongo dira zabalik jendearentzat irailaren 23an eta 24an, dohainik eta herritarrek barrutik eta kanpotik ikusi ahal izango dituzte. Guggenheim museoa eta Puppy bisitatzeko aukera ere egongo da, baina kasu hauetan zozketa egingo da.

Open House ekimena, arkitektura eta kultura-arloko jaialdia da, herritar guztientzat egiten dena. Normalean herritarrentzat itxita egoten diren edo ezezagunak diren eraikin batzuek ateak zabaltzen dituzte herritarrek bisitatzeko. Jai giroko asteburu horretan garrantzitsuena parte-hartzea da eta hiriari buruz gehiago jakitea, arkitektura, hirigintza eta, azken batean, historiari buruz gehiago jakitea da.

Arkitekturaren alorreko erakusketa behar bezala bideratzeko, 300 boluntariotik gora izango dira eraikinak erakusteko ardura izango dutenak.

Ez da beharrezkoa aurretiaz izena ematea; herritarrak dohainik sartuko dira heldu ahala. Ikusgai egingo diren eraikinen kanpoaldean biniloak jarriko dira eta peto bereizgarria jantzita edukiko duten boluntarioek informazioa eman eta sarbideak kontrolatuko dituzte.

Jaialdiaren ordutegia, 10.00etatik 20.00etara izango da larunbaten eta 10.00etatik 19.00etara igandean. Hala ere, eraikin bakoitzak bere ordutegia izango du beren aukeren arabera.

Eraikinen zerrenda

1. Chavarri Jauregia, 1894. A. de Anduiza, P. Hankar.

2. Ibaigane Jauregia, 1900. G. Ibarreche.

3. Olabarri Jauregia, 1894. J. de Zubizarreta.

4. Bailen Etxe Orratza, 1946. J.M. Chapa, M.I. Galindez.

5. Melia Hotela, 2003. R. Legorreta, TDM, Aurteneche&Pérez-Iriondo.

6. Iberdrola Dorrea, 2011. C. Pelli, Ortiz-León.

7. Bidebarrietako Udal Liburutegia, 1890. S. Achúcarro.

8. Auzo Factory Matiko, 2013. Suárez & Santas.

9. Harino Panadera, 1902. Mario Camiña/ Fidel Urrutia.

10. Azkuna Zentroa. 1909/ 2010. R. Bastida / P. Stark.

11. Arriaga Antzokia, 1885-1890. J. de Ruciba.

12. Arte Ederren Museoa, 1945/1970/2002. F. Urrutia, G. Cárdenas/A. Libano/L.M. Uruarte, P Basáñez.

13. Bizkaia Aretoa UPV/EHU, 2010. A. Siza, R. Losada.

14. Euskadiko Artxibo Historikoa, 2013. G. Carro, IDOM.

15. IDOM Egoitza, 2011. J. Pérez Uribarri, IDOM.

16. YohnJauregia (“La Bolsa” eraikina), 1727.

17. Montero Etxea, 1904. L.Aladrén, J.B Darroquy.

18. Carlton Hotela, 1926. M.M.De Smith.

19. Euskalduna Jauregia, 1999/2012. F.Soriano, D. Palacios.

20. Luis Briñas Ikastetxea, 1933. P. Ispizua.

21. Etxargi etxebizitzen eraikina, 2008. C. Portela, I. Peña.

22. Bilbao Arena Kirol Jauregia, 2010. J: Pérez Uribarri.

23. IMQ Zorrotzaurre Klinika, 2012. OAB+AIDHOS

24. Santa Maria Eliza, Josefa Miribilla, 2008. IMB

25. San Bizente Eliza. S. XVI-XVII

26. Castañoseko Merkatua (garai bateko ikuztegia) 1910/2009. R. Bastida / IMB

27. Torre Madariagako etxebizitzak, 1942-1950. G. Aguirre / R. Bastida / E. Amann

28. EITBren egoitza, 2005, 2007. A. Rúiz de Aguirre, P. Benabides

29. Concordia Geltokia, 1876. S. Achucarro / V. Gorbeña

30. Deustuko Sifoia, 1997. Estudio Galdós / Bigalbi Arquitectos

31. Eliz Museoa. S. XVI-XVII

32. Emilio Campuzano LHII . 1845. G.B. de Orbegozo

33. Esperientzia Gelak. 1885. S. de Goicoechea.

34. Deustuko Unibertsitate Literarioa. 1886. F. de Cubas, J.M. Basterra

35. Deustuko Unibertsitate Komertziala. 1916. C.E. Amann, J.M. Basterra

36. Bilboko Udaletxea. 1892. J. de Rucoba

37. Zankoetako Udaltegia. 1917 / 2011. R. Bastida / J.M. Menchaca

38. Torre Urizar. 1923. R. Bastida

39. Bizkaiko Foru Liburutegia. 1929 / 2007 J.C. Guerra / IMB Arquitectos

40. Erriberako Merkatua. 1929 / 2010. P. Ispizua / E. Puertas

41. Solokoetxeko etxebizitzak. 1931. C.E Amann

42. Etxe Amerikarrak. 1964. R. Basañez, E. Argárate, J. Larrea

43. Indautxuko Karmen Eliza. 1968. F.J. Ortega Uribe-Echebarria

44. EHAEObiz Egoitza. 1968. RJ.E. Casanueva, C. Garcés, J. Gaya, J. Torres

45. Deustuko IIBZ Liburutegia. 2008. R. Moneo

46. Udaltzaingoaren eta Suhiltzaileen egoitza. 2012. Coll-Barreu Arquitectos

47. San Mames. 2013. IDOM Arquitectura