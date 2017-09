Ziganda: «Las rotaciones no dependerán de los resultados»

Tras la derrota Ziganda realizó una valoración en positivo ya que «la mayoría de fases del partido hemos tenido el control, daba la sensación de que podíamos hacer gol, con algunas ocasiones claras, parecía que estaba a nuestro favor, pero al final Remy les ha estirado a ellos y nosotros hemos perdido balones por el ímpetu de querer ganar. Intentas ir y te pueden coger. En una jugada individual se nos ha ido el partido». Sobre, precisamente, la entrada del delantero francés el técnico navarro reconoció que «ha coinciddido con nuestro cambio y el de Remy, y hemos perdido bandas, hemos metido más balones dentro, nos ha faltado tranquilidad. Veíamos que podíamos conectar con los de arriba, pero quizá nos hemos precipitado jugando por dentro y tan en cortito. Tener más llegada con circulación. Pero ha salido así. No tiene más vueltas». Y es que Kuko insistió en que «el control ha sido nuestro, estábamos cómodos, con la sensación de gol, pero no hemos acertado. Es verdad que el partido se podía decidir en cualquier momento, también la gente estaba cansada, y queríamos jugar con el corazón más que con la cabeza», se lamentó Ziganda. No obstante, vio cosas positivas, como que «hemos estado más finos, con más sentido y control, he visto un paso adelante en ese sentido. Pero nos ha faltado materializar y ser más incisivos».

Respecto al nuevo carrusel de cambios en el once inicial y si esta derrota variará su disposición a seguir rotando, aclaró que «el partido que han hecho la mayoría ha estado al nivel que esperábamos, pero las rotaciones dependen de los comportamientos y descansos, no de los resultados». Sobre la ausencia de Beñat explicó que «no ha entrado porque quería que jugara Itu y era un buen acompañamiento de Vesga, sin más. Itu ha estado bien para su primer partido, le podía ir este partido y así ha sido. Nos ha dado pausa y sostén». A pensar en el siguiente. «Tenemos poco tiempo para pensar en la derrota, y el miércoles nos espera un rival muy exigente, y ese tipo de partidos nos motiva y excita mucho».

Manolo Márquez, con quien Ziganda mantuvo sus más y sus menos por un balón que no devolvió el Athletic, aseguró que habían sido «justos vencedores» porque «hemos buscado más la victoria».